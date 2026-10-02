Claudia Moise, despre succesul brandului Râureni, la conferința „Made in Romania”: „Luăm ce e mai bun din natură și punem în borcane cu drag”

Dacă vorbim despre produse alimentare românești, atunci Râureni este brandul care a pus Vâlcea pe harta preferințelor. Claudia Moise, Marketing Specialist Râureni, a vorbit, la conferința „Made in Romania” organizată de Gândul, despre cum a devenit cunoscut un brand puternic legat de tradiția noastră culinară: fructe, legume, pământ, produse cu rețete prezente pe mesele românilor.

Astăzi, compania se definește ca fiind mai mult decât un producător de conserve: un brand românesc cu o identitate deja bine cunoscută și pe piețele externe. Claudia Moise spune că reziliența, integrarea agriculturii cu producția și controlul întregului ecosistem au devenit avantaje importante într-o industrie expusă sezonalității, costurilor și problemelor de aprovizionare.

În spatele „cămării” Râureni sunt sute de hectare de ferme, livezi și sere

„Râureni înseamnă dorința de a păstra și de a duce mai departe, și în spațiu, dar și în timp, lucrurile pe care românii le consideră valoroase: pământul, legumele, fructele, tradiția și plăcerea de a pune ceva bun pe masă și de a împărți cu cei apropiați”, spune Claudia Moise.

Istoria fabricii de la Râureni începe în 1968, iar brandul a trecut prin transformările industriei românești de după 1989 înainte de a fi relansat în 2008 prin preluarea de către grupul Annabella, fondat de antreprenorii vâlceni Dorina și Dan Mutu. În 2026, linia de business de retail a grupul a ajuns la peste 200 de magazine Annabella în 17 județe și în București, cu capital 100% românesc.

În spate sunt și aproape 900 de hectare de ferme, livezi și sere, din care vine cea mai mare parte a materiei prime, fructe și legume. Ce nu acoperă din surse proprii, asigură de la producători locali, pe aceleași standarde. Produsele Râureni ajung în 25 de țări.

Brandul Râureni aduce calitate, dar și bucate pregătite cu drag pentru cămara familiei

În cadrul conferinței Made in Romania, Claudia Moise a vorbit nu doar despre cifre, ci despre ce aduce brandul la masă ca valoare umană. Dincolo de calitatea produselor, vorbim despre gestul de a așeza cu drag bucate alese în cămară, care arată impecabil la masa în familie.

„Nu este doar despre a da produse de calitate bună și care arată impecabil”, spune Claudia Moise. Este despre a face acest lucru „cu drag, zi după zi” și de la o generație la alta, adaugă ea.

„Cam asta se întâmplă la Râureni de mai bine de 50 de ani. Luăm ce e mai bun din natură și punem în borcane cu drag, cu recunoștință și cu respect pentru natură, dar și pentru oameni. Și cumva, cred că, de fapt, și despre asta este vorba în construcția brandului Râureni, nu neapărat doar de a face lucrurile bine în fiecare zi”, spune reprezentanta companiei.

„Nu suntem nici noi scutiți de sezonalitate”

Claudia Moise explică, totuși, că industria conservelor este, la rândul său, dependentă de factori pe care producătorul nu îi poate controla întotdeauna: sezonalitatea, disponibilitatea materiei prime, forța de muncă și costurile utilităților.

„Nu suntem nici noi scutiți de sezonalitate, de disponibilitatea materiei prime”, spune reprezentanta Râureni. Compania este expusă și problemelor legate de forța de muncă și creșterea costurilor cu utilitățile. În acest punct apare însă unul dintre avantajele pe care Râureni le consideră importante: integrarea verticală.

Agricultura și producția, în același ecosistem

Compania funcționează într-un model în care agricultura, producția și retailul fac parte din același ecosistem integrat. Râureni nu înseamnă doar fabrica pe care consumatorii o asociază cu brandul, ci face parte dintr-o structură care include trei fabrici. Pentru un producător care lucrează cu materii prime agricole și este dependent de sezonalitate, integrarea poate însemna mai mult control asupra lanțului de producție.

„Poate chiar suntem mai expuși decât alte zone din industria de food”, spune Claudia Moise, care adaugă că modelul integrat vertical permite companiei să mute incertitudinea factorilor externi de pe un segment pe altul.

Este o logică apropiată de cea discutată și de alți producători alimentari la conferința „Made in Romania”: pentru ca România să poată construi companii capabile să concureze pe piețele externe, nu este suficient să existe produsul final. Contează capacitatea de producție, accesul la materie primă, investițiile și controlul lanțului de la terenul agricol la raft.

Cele trei ingrediente ale unui brand de succes în industria alimentară: „Natură, oameni, respect”

În cazul Râureni, răspunsul nu este doar despre exportul unui borcan de dulceață sau de conserve. Este despre exportul unei imagini construite în timp. Întrebată de moderator care ar fi cele trei ingrediente din „rețeta” brandului Râureni. Claudia Moise a sintetizat simplu: „natură, oameni, respect”.

În opinia sa, un brand de succes e construit în timp, prin consecvență, reziliență și capacitatea de a păstra aceeași identitate în timp ce compania se dezvoltă.

„Nu știu dacă este vorba despre determinare, reziliență sau încăpățânarea de a rezista”, spune ea despre parcursul companiei. „Important este că, în industria alimentară, continuitatea presupune să treci peste problemele care apar în fiecare sezon și să mergi înainte”, adaugă reprezentanta companiei.

Într-o industrie în care competiția pentru piețele externe se duce tot mai mult pe eficiență, scară și capacitate de producție, Râureni încearcă să păstreze în ecuație și un element mai greu de cuantificat: identitatea produsului românesc.

Iar aceasta este una dintre întrebările cheie ridicate de conferința organizată de Gândul: dacă România are deja produse, producători și branduri care au trecut granițele, următorul pas este să transforme aceste povești individuale într-o reputație mai puternică pentru ceea ce înseamnă, în ansamblu, Made in Romania.