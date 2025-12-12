Prima pagină » Știri externe » Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin

Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin

12 dec. 2025, 15:38, Știri externe
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin

Germania acuză Rusia de atacuri „hibride” pe teritoriul său, inclusiv un atac cibernetic împotriva securității aviației, relatează publicația Deutschlandfunk. Din acest motiv, ambasadorul rus a fost convocat, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Berlin. Există, de asemenea, dovezi ale interferenței Rusiei în alegeri.

Potrivit sursei citate, un atac cibernetic asupra sistemului de control al traficului aerian german, din august 2024, a fost atribuit grupului de hackeri APT28, cunoscut sub numele de „Fancy Bear”, și serviciului de informații militare rusesc GRU.

„Constatările noastre dovedesc că serviciul de informații militare rusesc GRU este responsabil pentru acest atac”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Guvernul german acuză Rusia că a încercat să influenţeze şi să destabilizeze ultimele alegeri.

„Acum putem afirma oficial că Rusia a încercat, prin campania Storm 1516, să influențeze și să destabilizeze atât ultimele alegeri din Bundestag, cât și, în mod continuu, afacerile interne ale Republicii Federale Germania”, a continuat purtătorul de cuvânt.

Există informații fiabile care indică faptul că organizații susținute de serviciul de informații GRU s-au aflat în spatele acestei campanii, spune reprezentantul Ministerului german de Externe.

Cu două zile înainte de alegerile anticipate din 23 februarie anul acesta, guvernul german a anunțat că autoritățile au primit indicii conform cărora videoclipurile false despre presupusa manipulare a buletinelor de vot făceau parte dintr-o campanie de dezinformare rusească.

„Rusia ne amenință securitatea”

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a adăugat că acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare foarte concretă la adresa securității din Germania.

„În coordonare cu partenerii europeni, vor fi luate o serie de contramăsuri pentru a face Rusia să plătească pentru acțiunile sale hibride“, a transmis acesta.

De la invazia rusă a Ucrainei, țările europene au acuzat Moscova că poartă un război „hibrid” împotriva lor – un amestec de mijloace neconvenționale care pot include campanii de sabotaj sau dezinformare.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Imaginează-ți viața reală: Un expert digital explică, pentru Gândul, ce s-ar întâmpla dacă ar cădea internetul global pentru o săptămână: „Impactul ar fi uriaș”

FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie

Liviu Dragnea definește războiul hibrid: „Rusia nu a declarat război României”

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace
16:25
Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace
EXTERNE SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record
15:19
SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record
APĂRARE Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
14:25
Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate
EXTERNE SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială
13:57
SUA vrea o alianță prin care să combată dominația Chinei în domeniul metalelor rare: Va fi pentru era A.I. ceea ce a fost G7 pentru era industrială
INEDIT Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky
13:39
Covoare, bijuterii, pantofi de piton: Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile de la lideri precum Biden, Orban, Milei sau Zelensky
EXTERNE Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”
13:02
Ursula von der Leyen reacționează la criticile lui Donald Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană!”
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ce a descoperit o echipă de cercetători în structura termică de sub Groenlanda?
INEDIT Cel mai inteligent om care a existat vreodată pe Terra. Einstein avea 160 IQ. Cât avea el
16:53
Cel mai inteligent om care a existat vreodată pe Terra. Einstein avea 160 IQ. Cât avea el
STRATEGIE Ce jocuri face administrația Donald Trump în Asia?
16:52
Ce jocuri face administrația Donald Trump în Asia?
EXCLUSIV Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
16:36
Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
FLASH NEWS Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”
16:33
Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”
EXCLUSIV Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
16:14
Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”

Cele mai noi