Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin

Germania acuză Rusia de atacuri „hibride” pe teritoriul său, inclusiv un atac cibernetic împotriva securității aviației, relatează publicația Deutschlandfunk. Din acest motiv, ambasadorul rus a fost convocat, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Berlin. Există, de asemenea, dovezi ale interferenței Rusiei în alegeri.

Potrivit sursei citate, un atac cibernetic asupra sistemului de control al traficului aerian german, din august 2024, a fost atribuit grupului de hackeri APT28, cunoscut sub numele de „Fancy Bear”, și serviciului de informații militare rusesc GRU.

„Constatările noastre dovedesc că serviciul de informații militare rusesc GRU este responsabil pentru acest atac”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Guvernul german acuză Rusia că a încercat să influenţeze şi să destabilizeze ultimele alegeri.

„Acum putem afirma oficial că Rusia a încercat, prin campania Storm 1516, să influențeze și să destabilizeze atât ultimele alegeri din Bundestag, cât și, în mod continuu, afacerile interne ale Republicii Federale Germania”, a continuat purtătorul de cuvânt.

Există informații fiabile care indică faptul că organizații susținute de serviciul de informații GRU s-au aflat în spatele acestei campanii, spune reprezentantul Ministerului german de Externe.

Cu două zile înainte de alegerile anticipate din 23 februarie anul acesta, guvernul german a anunțat că autoritățile au primit indicii conform cărora videoclipurile false despre presupusa manipulare a buletinelor de vot făceau parte dintr-o campanie de dezinformare rusească.

„Rusia ne amenință securitatea”

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a adăugat că acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare foarte concretă la adresa securității din Germania.

„În coordonare cu partenerii europeni, vor fi luate o serie de contramăsuri pentru a face Rusia să plătească pentru acțiunile sale hibride“, a transmis acesta.

De la invazia rusă a Ucrainei, țările europene au acuzat Moscova că poartă un război „hibrid” împotriva lor – un amestec de mijloace neconvenționale care pot include campanii de sabotaj sau dezinformare.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Imaginează-ți viața reală: Un expert digital explică, pentru Gândul, ce s-ar întâmpla dacă ar cădea internetul global pentru o săptămână: „Impactul ar fi uriaș”

FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie

Liviu Dragnea definește războiul hibrid: „Rusia nu a declarat război României”