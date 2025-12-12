ANAF a dat amenzi de peste 3 milioane de lei firmelor de ride-sharing și a suspendat peste 12.000 de mașini

ANAF a amendat firmele de ride-sharing cu peste 3 milioane de lei și a suspendat activitatea a peste 12.000 de autoturisme , după verificările care au avut loc în perioada septembrie-noiembrie.

Potrivit comunicatului emis, controalele au fost intensificate începând cu luna septembrie și s-au desfășurat în toată țara. Au fost verificate în special firmele considerate cu risc fiscal ridicat, care au fost stabilite pe baza analizelor realizate de ANAF. Pentru a descoperi neregulile, DGAF a folosit instrumente digitale precum e-Factura, RO e-TVA și casele de marcat electronice fiscale.

”Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor”, se precizează în comunicat.

Amezi de peste 3 milioane de lei pentru firmele de ride-sharing

De asemenea, au fost utilizate noile declarații D397, introduse în 2025. Platformele de ride-sharing, prin aceste declarații, trimit periodic către ANAF informații despre firmele care activează pe aplicații, mașinile folosite, veniturile obținute, numărul de kilometri parcurși și datele șoferilor. ANAF a aplicat amenzi în valoare totală de 3.125.000 de lei (3,1 milioane de lei), iar activitatea a 12.358 de autoturisme folosite în transportul alternativ a fost suspendată, din cauza lipsei aparatelor de marcat. Inspectorii au dispus și confiscarea sumei de 82.642.327 de lei (82,6 milioane de lei), reprezentând bani încasați în numerar fără documente justificative, potrivit ANAF.

”În urma controalelor, inspectorii antifraudă au descoperit nereguli la 123 de societăți, iar cele mai multe probleme au fost legate de lipsa caselor de marcat electronice fiscale.

În urma controalelor desfășurate până în prezent, inspectorii antifraudǎ au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate. Pânǎ în prezent, au fost aplicate următoarele măsuri: – amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) – suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF – confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative”, se arată în comunicat.

RECOMANDAREA AUTORULUI