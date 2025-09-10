Prima pagină » EXCLUSIV » Bolojan a convocat azi la Guvern sociologi, politologi și analiști în încercarea de a-și asigura liniștea în presă și pe televizoare

10 sept. 2025, 21:47, EXCLUSIV
La final de program, când angajații de la Guvern ieșeau pe ușă, intrau la schimb sociologi, politologi, analiști și lideri de opinie. Au fost convocați de Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, la început de săptămână, pentru o întâlnire informală cu premierul Ilie Bolojan.

Ședința a început la ora 17, cu participarea unor nume sonore, invitați frecvent mai ales în studiouri de televiziune, în talk show-uri care fac agenda publică și o pot și influența deopotrivă.

Printre ei, Remus Ștefureac, celebru pentru realizarea studiului privind Nostalgia Comunistă la români și pentru pretenția ca statul cheltuie nu mai puțin 1 miliard de euro pentru propagandă anti-comunistă.

Sociologul Vladimir Ionaș a fost și el prezent, la fel și analiștii Radu Magdin, Alex Coita sau Oana Popescu Zamfir de la Global Focus. Și alții.

Premierul le-a cerut celor prezenți înțeleagă momentul prin care trece țara. S-a văitat continuu situația e dură și statul trebuie de acum să-și reducă cheltuielile”.

La finalul pledoariei, premierul a făcut și un tur de sală, întrebându-i pe cei prezenți despre cum ar trebui comunice și despre cum ar trebui se poziționeze public în perioada următoare. Întâlnirea a durat cu puțin peste o oră.

