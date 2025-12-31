Prima pagină » Actualitate » A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?

Nicolae Oprea
31 dec. 2025, 08:00, Actualitate
Deși a început livrarea lor în aprilie 2024, trenurile de metrou produse de Alstom în Brazilia nu au intrat în circulație nici în 2025. Gândul a relatat în mai multe rânduri despre problemele întâmpinate de noile garnituri și motivele pentru care intrarea lor în circulație a tot fost amânată. Întrebarea firească este: vor circula cu călători în 2026 noile vagoane?

Nici Metrorex și nici producătorul Alstom nu au comunicat oficial de ce noile trenuri de metrou aduse în țara noastră începând cu aprilie 2024 nu au intrat în circulație nici în 2025.

Toate cele 13 garnituri din contractul semnat de Metrorex cu Alstom sunt în depourile din București, dar nimeni nu înțelege de ce nu merg cu călători.

„Neoficial, Alstom dă vina pe rețeaua veche din București, iar inginerii Metrorex spun că trenurile încă sunt o necunoscută. Cert este că pe rețeaua veche funcționează toate tipurile de garnituri, de la IVA, CAF și Bombardier, mai puțin cele de la Alstom. Se fac teste aproape în fiecare noapte cu noile trenuri, dar încă nu au intrat în circulație. Ultimul termen pe care l-au avansat cei de la Alstom, neoficial, ar fi vara lui 2026”, au precizat surse administrative pentru Gândul.

După ce că nu au intrat în circulație, noile trenuri au ajuns să fie vandalizate.

Una dintre garnituri a fost deja vandalizată. Este vorba de trenul Brașov, care este mâzgălit cu vopsea de graffiti, așa cum Gândul a dezvăluit în exclusivitate AICI.

Trenurile Alstom Metropolis nu sunt puse în circulație

Surse Metrorex au precizat recent în exclusivitate pentru Gândul că cei de la Alstom au început testele dinamice cu noile trenuri pe Magistrala 5 – Drumul Taberei. Teoretic, acolo unde urmează să fie folosite.

Totuși, este vorba de teste aflate într-o fază „incipientă”, pentru că nu fac parte din rodajul obligatoriu de 10.000 de kilometri pe care trebuie să-l parcurgă prima garnitură sosită în țara noastră.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Contract de 100 de milioane de euro

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou. Acestea ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Nici Alstom, nici Metrorex, nu au comunicat oficial până în prezent motivul pentru care noile garnituri nu sunt introduse în circulație.

Caracteristicile noilor trenuri:

  • au caroserie din oţel inoxidabil;
  • 114 metri lungime şi 3 metri lăţime;
  • asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;
  • fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;
  • asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;
  • au aer condiționat.

