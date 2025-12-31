Prima pagină » Social » Ce punem pe masa de Revelion? Recomandările unui medic nutriționist pentru un meniu echilibrat: „Să alegem un singur fel de mâncare”

Ce punem pe masa de Revelion? Recomandările unui medic nutriționist pentru un meniu echilibrat: „Să alegem un singur fel de mâncare”

Oana Zvobodă
31 dec. 2025, 06:45, Social
Ce punem pe masa de Revelion? Recomandările unui medic nutriționist pentru un meniu echilibrat:
Galerie Foto 5

Perioada sărbătorilor aduce multe tentanții gastronomice, iar moderația este cuvântul-cheie în aceste zile. Masa de Revelion, fie că ne aflăm la un restaurant sau acasă, are cel puțin trei feluri de mâncare. În plus, ora la care mâncăm este total nepotrivită pentru organism. În aceste condiții, medicii nutriționiști ne recomandă să alegem un singur fel de mâncare pentru noaptea dintre ani.

Medicul nutriționist Șerban Damian a explicat, pentru Gândul, cum putem evita problemele digestive în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Mâncărurile de sărbători sunt consistente, dezechilibrate. Dacă sunt gătite tradițional, singura soluție la îndemână este să nu ne lăcomim și să mâncăm cantități mari din fiecare, ci eventual să gustăm. Să alegem un fel principal și restul să fie doar «accesorii». Deci nu mănânc și sarmale, și friptură, și aperitive pentru că se adună, vor fi sute de calorii și depășești cu mult nevoile zilnice.

O altă variantă este să fie gătite ceva mai light. Adică să nu folosești carne grea, cu grăsime adăugată. Poți să mănânci și o friptură de pui sau să mănânci sarmale făcute din curcan. La salata boeuf poți pune maioneză light și să mai salvezi niște calorii.

Peste toate acestea intervine problema alcoolului. Multe complicații din digestie apar pentru că mâncăm mult, consistent și consumăm alcool cu nemiluita. Pentru tubul digestiv, aceasta este o mare problemă, o mare solicitare, care de multe ori se lasă cu pancreatite și cu alte chestiuni de genul acesta”, a precizat nutriționistul.

Sursa foto: Shutterstock

Să iei masa la o oră târzie nu este indicat, iar de Revelion mâncăm pe timp de noapte. Astfel, deseori, oamenii pot avea dureri de stomac.

„Masa de Revelion este nocturnă. Nu mâncăm, de obicei, atât de târziu și, în plus, avem o abundență de preparate. Dacă te duci undeva la un restaurant sau chiar și acasă și mănânci nu știu câte feluri de mâncare noaptea e deja complet altceva decât ce ar trebui să faci. Mănânci tot felul de aperitive, foietaje, brânzeturi, dulciuri, chiar alcool. Ar fi bine să-ți alegi un fel de mâncare, care îți place mult și să-ți satisfaci pofta. Apoi, o să mănânci și ceva dulce, o să bei și un pahar de șampanie și e de ajuns.

Soluția este moderația. Trebuie să te gândești că poți mânca și a doua, a treia zi. Nu trebuie să mănânci totul într-o singură noapte”, a explicat medicul nutriționist.

Cele mai noi