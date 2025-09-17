Prima pagină » Actualitate » CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă

CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă

Denis Andrei
17 sept. 2025, 10:21, Actualitate
Foto: Profimedia images

Un caz cutremurător vechi de patru decenii a fost rezolvat în Germania. Maria Köhler, o tânără de 19 ani, viitoare asistentă medicală, a fost ucisă în 1984 de fostul său iubit, Nazmi Gezginci. După 41 de ani, misterul crimei a ieșit la iveală.

Un mister vechi de 41 de ani a fost rezolvat în Germania, după ce un bărbat turc a recunoscut că și-a ucis fosta iubită, Maria Köhler, în 1984.

Cazul a zguduit atunci comunitatea din Aschaffenburg, dar autoritățile nu au reușit să îl găsească pe suspect, care a fugit imediat după crimă.

Crimă de gelozie elucidată după 41 ani

Nazmi Gezginci, acum în vârstă de 66 de ani, a mărturisit că a strangulat-o pe tânăra de 19 ani cu un fular, într-un cămin pentru viitori asistenți medicali. Maria se despărțise de el și avea o relație cu un soldat american din Hanau, iar anchetatorii cred că gelozia a fost motivul crimei, potrivit Merkur.de.

După faptă, bărbatul a fugit inițial la Frankfurt pe Main și apoi în Turcia. Cadavrul tinerei a fost descoperit două zile mai târziu, iar ancheta a declanșat o operațiune internațională de căutare. În ciuda eforturilor, suspectul a reușit să scape ani la rând.

Poliția a fost surprinsă să afle că, timp de 16 ani, acesta a locuit chiar în Aschaffenburg, orașul unde a avut loc tragedia, sub o identitate falsă.

Potrivit poliției, între 1998 și 2014, Gezginci a locuit chiar în Aschaffenburg, sub o identitate falsă, alături de soția sa germană. A lucrat ca meseriaș și a obținut inclusiv autorizație de ședere.

„A fost o surpriză foarte mare pentru noi”, a declarat anchetatorul Jörg Albert.

În 2014, temându-se că va fi descoperit, bărbatul a fugit din nou în Turcia. Cazul a fost redeschis în 2024, iar în iulie 2025 suspectul a fost arestat pe teritoriul turc. Pe 12 septembrie a fost extrădat în Germania, unde va fi judecat pentru crimă.

