Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale

Andrei Dumitrescu
Unul dintre cei mai sângeroși criminali români a fost implicat într-un incident grav care a avut loc în curtea Penitenciarului Craiova, unde era încarcerat în regim de maximă siguranță, pentru două crime. La ultima faptă, bărbatul și-a măcelărit ginerele, cu sadism, chiar în ziua de Dragobete.

Membru al temutului Gruia, din București, Foreman Didilă (foto), un criminal care, pe lângă fapte de omor a fost implicat inclusiv în infracțiuni de trafic de droguri și plasare de valută falsă, a generat un scandal public uriaș după ce, în 2021, la data de 24 februarie, și-a ucis ginerele cu bestialitate.

Cu această ocazie s-a stabilit că bărbatul mai comisese o crimă, însă fusese eliberat după ce judecătoarea Monica Cipariu, din cadrul Tribunalului București, a omis, timp de cinci ani, să redacteze motivarea deciziei de condamnare. De altfel, din acest motiv, judecătoarea Cipariu a și fost trimisă în judecată, pentru abuz în serviciu.

I-a tăiat gâtul viitorului ginere

Lăsat liber, Foreman Didilă a organizat o petrecere zgomotoasă după care, conform anchetatorilor, și-ar fi văzut mai departe de viață, în mediile infracționale din Sectorul 4, zona Progresul, unde sunt concentrați majoritatea membrilor clanului Gruia.

Totuși, întoarcerea acasă a bărbatului s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru fiica lui și logodnicul acesteia, în condițiile în care Foreman nu era de acord cu relația.

După un lung șir de scandaluri, liderul interlop ar fi ajuns la concluzia că singurul mod prin care poate preveni nunta este să-l omoare pe viitorul ginere. Ca urmare, după ce l-a convins că dorește să se împace cu el și chiar l-ar fi pus să cumpere băutură pentru a marca momentul reconcilierii, în ziua de Dragobete s-a dus acasă la cei doi tineri și l-a omorât cu bestialiate.

Foreman Didilă i-a tăiat gâtul și l-a înjunghiat de mai multe ori în inimă. De furie, a rănit-o chiar și pe fiica lui, care a intervenit cuprinsă de disperare.

Foreman, condamnat la 30 de ani

Criminalul a fost prins și condamnat la 30 de ani de închisoare. Aflat în detenție, la Rahova, criminalul a bătut și un gardian, motiv pentru care, în decemebrie 2024 a mai primit trei ani de pușcărie, printr-o decizie a instanței Judecătoriei Sectorului 1.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Foreman Didilă a fost încarcerat la Craiova, în condiții de maximă siguranță. Chiar și așa, la jumătatea săptămânii trecute, bărbatul a fost implicat într-un nou eveniment violent, care a impus intervenția echipei de reacție rapidă.

Sursele citate au precizat că, în cursul zilei joi, în timp ce era scos la plimbare, liderul interlop de la București s-a luat la bătaie cu un alt deținut.

Cei doi bătăuși au fost despărțiți și imobilizați de luptătorii de la grupa de intervenție care supravegheau curtea de aer, după care a fost întocmit un raport de incident.

