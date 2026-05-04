În ceea ce privește susținerea premierului Ilie Bolojan, pare că se întâmplă o „magie” în online, față de reacțiile de susținere din stradă. La mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei s-au strâns numai 900 de oameni. La mesajul de mulțumire de pe Facebook, culmea, pentru același miting, premierul a obținut peste 120.000 de reacții. Cum se explică această discrepanță uriașă?

Gândul l-a întrebat pe Mirel Palada cum se poate explica acest fenoment paradoxal din punct de vedere sociologic.

„Este foarte simplu să faci boți, dar e mai greu să aduci oameni în Piață.”, este de părere Mirel Palada.

La protestul din Piața Victoriei s-au strâns 900 de persoane

Mitingul pro-Bolojan, de duminică, din Piața Victoriei, a adunat cel mult 900 de persoane, în ciuda unei mobilizări online impresionante. Conturile de social-media pentru susținerea premierului, apărute peste noapte, în contextul moțiunii de cenzură, nu s-au concretizat într-un sprijin real din partea cetățenilor. Manifestanții au început să părăsească Piața Victoriei după numai trei ore.

„Bolojan și-a pierdut sprijinul. Înainte au făcut chestia cu mânuțele și cu lanternele, a fost o scenografie, au existat agitatori”, afirmă Palada.

La Oradea s-au strâns 1.500, 4.000 după alte cifre, dar mobilizați de activul de partid

Mitingul de la Oradea pentru susținerea lui Bolojan s-a manifestat, mai degrabă, ca o manevră de imagine, atent construită de Partidul Național Liberal. În timp ce omul premierului Bolojan, primarul liberal Florin Birta, susținea într-o postare pe Facebook că „peste 4000 de oameni au participat”, realitatea de pe teren era cu totul alta. Mai exact, PNL a adus cu autocarele așa-zișii susținătorii și astfel abia s-au strâns 1500 de persoane în Piața Unirii din Oradea.

„La Oradea, de asemenea, au ieșit foarte puțini oameni, inițial. Atunci, partidul s-a simțit amenințat și obligat să aducă oameni cu autocarele. Pe vremea, când PSD-ul aducea oameni cu autocarul la miting, era foarte multă dezaprobare din partea pro-europenilor. Acum, când PNL-ul aduce 1500 de oameni cu autocarul la miting, dintr-o dată nu mai vine niciun Liiceanu și niciun Mândruță să-și arate dezaprobarea. În momentul de față disperarea este una doar la nivel de partid politic. Asistăm la efortul taberei Bolojan din PNL.”, afirmă Mirel Palada.

Paradoxal, în online sunt sute de mii de reacții

În cele câteva zile de la anunțul moțiunii de cenzură împotriva lui Bolojan, aparatul de susținere al liderului PNL s-a manifestat prin evenimente de susținere, care ridică semne de întrebare asupra sprijinului real din partea cetățenilor. Deși evenimentele pro-Bolojan au adus doar câteva sute de oameni în stradă și abia au depășit 1000 de cetățeni cu mobilizarea partidului, postarea în care premierul mulțumește susținătorilor a strâns peste 120.000.

„Este un semn al disperării pentru faptul că moțiunea va trece. PNL-ul își dă din ce în ce mai mult seama de chestia asta și atunci apasă și ei toate butoanele pe care le mai au la dispoziție”, afirmă Palada.

Bolojan ajutat de boți

Zeci de pagini și grupuri de „susținători” dedicate lui Ilie Bolojan au apărut brusc pe rețelele sociale, în contextul moțiunii pentru demiterea premierului Bolojan. Deși pare o susținere organizată, de fapt, o armată de boți umflă artificial cifrele.

Comentariile sunt adesea scurte, repetitive și lipsite de conținut real, iar o parte dintre profiluri ridică semne de întrebare deoarece listele de prieteni sunt reduse, fotografiile de profil lipsesc sau sunt create recent, iar istoricul de activitate pe platformă este inexistent.

„Acesta este explicația pentru care avem de-a face cu o discrepanță: protestul spontan este de câteva sute oameni, protestul făcut de partid este 1500, pentru că pe ăștia i-a adus cu autocarul, protestul făcut de pe internet este de 150.000 pentru că ăștia sunt boții”, declară sociologul Mirel Palada pentru Gândul.

