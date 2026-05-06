Un bărbat care a devenit viral pe platformele de socializare, după ce s-a recomandat drept primul român care a făcut parte din mafia italiană și ar fi comis cel puțin 12 crime pentru Cosa Nostra, a atras atenția autorităților, mai ales că a revenit în țară. Anchetatorii au reconstituit trecutul infracțional al „mafiotului” Pișa, în perioada în care acesta era stabilit la Chicago, împreună cu familia lui.

Adrian Bredicean, în vârstă de 52 de ani, a ajuns cunoscut publicului după ce s-a lansat pe Tik Tok sub numele de Pișa.

Pișa susține că FBI i-a dezgropat victimele cu excavatorul

Acesta s-a recomandat drept un fost gangster american, care a ucis primul om încă de când avea vârsta de 13 ani, după care a fost cumpărat de la șeful său american de către mafia italiană, prin intermediul unui anume Pietro, care reprezenta Cosa Nostra la Chicago.

De aici, românul Pișa spune că a devenit criminal pentru italieni, la ordinul cărora a executat în jur de 12 oameni, între care și pe cel mai bun prieten al său.

Bărbatul afirmă că și-a recunoscut crimele, iar FBI ar fi dezgropat multe dintre cadavre cu excavatorul, în timp ce alte trei trupuri au fost extrase din beton.

Pișa spune că jefuia cartelurile mexicane

Pișa mai susține că, împreună cu un alt criminal român, cunoscut sub numele de Cioară, ar fi înființat la Chicago prima organizație mafiotă românească, pe care o denumise „Garda de Fier”. Ca șef mafiot, Pișa spune să s-a lansat „puternic” în traficul de droguri și că jefuia cu arma în mână cartelurile mexicane.

Mai mult, bărbatul susține că a fost împușcat la semafor de către mai mulți bărbați de culoare, însă, deși a fost în comă jumătate de an, a scăpat în mod miraculos.

Ulterior, șeful său Pietro l-ar fi dus în Italia, unde și-ar fi continuat viața de mafiot sub numele de Angelo Nebunu.

Potrivit unor surse judiciare, trecutul lui Adrian Bredicean sună, însă, complet diferit față de poveștile pe care le împrăștie în spațiul public.

„Mafiotul” român a cântat la X Factor

Sursele Gândul au stabilit că Bredicean face parte dintr-o familie numeroasă de penticostali care s-a stabilit în SUA încă dinainte de Revoluție, după ce părinții săi au emigrat cu acte în regulă. După ce a crescut, Bredicean și două dintre surorile sale, Ligia și Cornelia, s-ar fi apucat de unele infracțiuni.

Despre Pișa s-a aflat că spărgea societăți comerciale de unde fura parchet sau alte materiale de construcții care erau mai apoi vândute, la jumătate de preț, muncitorilor români care lucrau cinstit.

Clienții ar fi fost racolați într-un bar frecventat de români, dar care era deținut de un imigrant italian, cunoscut sub numele de Pietro, care nu avea nicio legătură cu mafia, ci era un simplu cârciumar venit în SUA pentru o viață mai bună.

La un moment dat, Adrian Bredicean a fost arestat și condamnat la închisoare după ce ar fi trimis unei persoane mai multe mesaje de amenințare prin e-mail. Totodată, ar fi vândut și o cantitate mică de droguri, pe care ar fi denumit-o, cifrat, „bilă de biliard”.

Ulterior, înainte să revină în România, ar fi petrecut o perioadă în Italia, unde ar fi lucrat ca taximetrist. Întors în țară, „mafiotul” Pișa ar fi participat, în anul 2018, la concursul de talente X Factor, unde a interpretat o piesă hip-hop.

Mai mult, bărbatul a compus și interpretat inclusiv un cântec creștin, care se intitulează „Isus”, pe care l-a înregistrat și publicat pe YouTube.

Bredicean ar fi fost bătut de sora mai mică

Sursele citate au mai declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că mai active din punct de vedere infracțional erau surorile lui Pișa, Ligia și Cornelia. Luptătoare profesionistă de arte marțiale mixte (MMA), Ligia s-ar fi remarcat ca o bătăușă de stradă de temut și există informații că l-ar fi bătut inclusiv pe Pișa, într-un bar, de față cu mai multe persoane.

Luptătoarea Ligia Bredicean ar fi fost și ea închisă, pentru infracționalitate electronică, după ce ofițerii FBI i-ar fi găsit în buzunare bonuri de la diverse bunuri pe care le achiziționase cu ajutorul unor carduri bancare clonate.

Pe de altă parte, românul cunoscut sub numele de Cioară și care fusese prezentat de Pișa drept mâna lui dreaptă în fruntea primei organizații mafiote românești din SUA, este, în realitate, soțul celeilalte surori ale sale, Cornelia.

Cioară este cunoscut pentru legături cu mediile infracționale însă fără nicio legătură cu vreo organizație criminala supranumită „Garda de Fier”.

