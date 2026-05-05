La peste 6 luni de la explozia blocului din Rahova, locatarii din imobilul groazei se îmbolnăvesc pe capete. „Sunt vecini care au fost diagnosticați cu cancer. Alții au făcut câte două AVC-uri”

Nicolae Oprea
Locatari ai blocului groazei din Cartierul Rahova au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că din cauza stresului, mai mulți proprietari s-au îmbolnăvit grav în ultimele luni. Cel puțin două persoane au fost diagnosticate cu cancer, iar un bărbat afectat și el de deflagrația din octombrie 2025 a suferit între timp două AVC-uri (accident vascular cerebral).

Stresul groaznic prin care trec locatarii blocului groazei din Cartierul Rahova își spune cuvântul.

Blocul distrus de explozie din Rahova

„Starea de sănătate a multora dintre noi s-a agravat foarte mult. Avem deja doi vecini care după explozie au fost diagnosticați cu cancer, printre care o doamnă cu cancer osos”, a dezvăluit pentru Gândul unul dintre locatarii blocului de pe Strada Vicina din Sectorul 5.

Mai mult, un proprietar a suferit din octombrie și până în prezent două AVC-uri.

Locatară din blocul groazei: „Lumea este extrem de stresată”

„Lumea este extrem de stresată. Nici până în ziua de azi nu am reușit măcar să ne luăm bunurile din apartamente. Situația este extrem de incertă, autoritățile nici măcar nu au reușit să pună blocul cât de cât în siguranță”, precizează pentru Gândul unul dintre locatarii blocului din Rahova.

Proprietarii imobilului care a explodat în octombrie spun că vor să se întrunească în fiecare lună la fața locului, pe data de 17.

La peste șase luni de la explozia din Rahova, blocul extrem de afectat de deflagrația care a luat viața a trei persoane arată din ce în ce mai rău. La fața locului, imaginile sunt cumplite. Saltele, haine ale locatarilor, diverse bunuri sau pur și simplu resturi din acest imobil atârnă înfiorător.

Blocul groazei, din Strada Vicina

Totul pare desprins dintr-un teatru de război, iar imobilul pare efectiv bombardat. Între timp, locatarii din acest imobil se simt abandonați de către autorități.

Primăria Sectorului 5 a emis la începutul lunii martie autorizația de construire pentru lucrările de punere în siguranță și consolidare a blocului de pe Strada Vicina.

Lucrările care urmează să fie demarate vizează consolidarea elementelor structurale afectate, asigurarea stabilității imobilului și eliminarea oricărui pericol iminent pentru locatari și trecători, a transmis Primăria Sectorului 5.

Urmărirea penală, extinsă

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat la sfârșitul lunii martie că blocul din cartierul Rahova, afectat de explozia din anul 2025, ar putea fi demolat, dacă nici a treia licitație pentru lucrările de punere în siguranță nu va avea succes.

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, o explozie puternică a afectat blocul 32, scara 2, de pe Strada Vicina nr. 1 din cartierul Rahova

Autoritățile încearcă din nou să găsească o firmă care să își asume intervenția, a declarat edilul Capitalei după o întâlnire cu primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat că a extins urmărirea penală în  dosarul exploziei din Rahova faţă de compania Reţele Electrice România, operatorul de distribuţie a energiei electrice din zonă, şi faţă de un agent de intervenţie de la Distrigaz.

Trei persoane au murit în urma exploziei din data de 17 octombrie 2025.

