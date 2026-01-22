Prima pagină » EXCLUSIV » Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi

Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi

Considerat unul dintre cei mai odioși criminali români, Beniamin Laichici, fost Jian, a ajuns acum să țină prelegeri în fața credincioșilor baptiști după ce, la începutul anilor 2000, s-a pocăit în Penitenciarul Arad.

Bărbatul fusese condamnat la închisoare pe viață pentru cinci crime, toate comise în aceeași zi, în două orașe diferite. Lăsat liber după 22 de ani, deținutul este convins că decizia instanței a fost „o minune” divină.

Crimă după crimă

În primăvara lui 1995, Beniamin Jian, din Deva, lucra la o firmă de pază, în ciuda cazierului bogat pe care îl avea. La data de 6 martie, bărbatul a decis că trebuie să se răzbune pe soția lui, pe care o considera infidelă, dar și pe apropiații acesteia. Ca urmare, a împrumutat o armă de la un coleg de serviciu și a luat un taxi, cu destinația Abrud, unde locuiau cumnaţii săi.

Acolo, l-a omorât pe unul dintre ei, dar şi pe un vecin al acestuia.

Ucigașul a mers singur la Poliție

S-a întors apoi în Deva, unde s-a întâlnit cu colegul care îi împrumutase arma și l-a rugat să i-o mai lase, deoarece mai are câțiva oameni de asasinat. Îngrozit, bărbatul a refuzat, așa că Beniamin Jian l-a ucis pe loc. De acolo, a mers la locul de muncă al soției, care era vânzătoare la un chioșc.

Aceasta nu era la muncă, motiv pentru care ucigașul s-a mulțumit s-o împuște mortal pe o colegă a femeii. Apoi, înainte să se predea la Poliție, a trecut și pe la șeful său – despre care bănuia că este amantul soției sale – și i-a luat viața cu sânge rece.

Un mai târziu, Beniamin Jian a fost condamnat la închisoare pe viață. În penitenciar, deținutul și-a schimbat numele de familie în Laichici, iar la începutul anilor 2000 a devenit baptist, după ce, spune el, ar fi citit Biblia de 119 ori.

Cu această ocazie s-a apucat să urzească în jurul lui o poveste fantastică despre faptul că, înainte de 1989, a fost general de Securitate și a fost un asasin aflat la ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu.

„Dumnezeu a făcut o minune!”

Liberat condiționat în 2017, Laichici ar fi ajuns, odată cu trecerea anilor, o voce importantă în rândul enoriașilor. Într-o cuvântare filmată și postată pe un cont de YouTube de inspirație religioasă, criminalul le spune „fraților” baptiști că l-a cunoscut pe Dumnezeu în SUA, unde ar fi fost trimis de Ceaușescu să-l caute pe generalul dezertor Ion Mihai Pacepa.

Laichici a mai spus că în acele vremuri ar fi obligat un medic să-l otrăvească pe copilul unui pastor, iar pe un altul, care trebuia împușcat pe stradă, l-ar fi iertat deoarece ar fi fost mișcat de predica lui.

Același criminal a spus și că eliberarea sa condiționată, după „cinci condamnări la închisoare pe viață” este „dovada faptului că Dumnezeu a făcut o minune”.

Conform anchetatorilor, Beniamin Laichici nu a fost niciodată angajat sau colaborator al Securității, dar, în contextul activităților sale infracționale, acesta ar fi falsificat mai multe legitimații de serviciu și ar fi purtat diferite uniforme ale unor instituții de forță ale statului.

