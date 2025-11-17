Gheorghe Dincă ar fi fost implicat, recent, într-o răfuială cu unul dintre colegii de celulă. Deținutul supranumit și „monstrul de la Caracal” ar fi fost atacat de un condamnat deosebit de agresiv, cu mai multe condamnări la activ. Acesta din urmă ar fi cunoscut și sub numele de Falconetti, deoarece poartă o proteză oculară din sticlă.

Gheorghe Dincă a fost arestat în vara lui 2019 și adus la București, unde a fost încarcerat singur, într-o cameră fără televizor, pentru a fi ținut departe de buletinele de știri care difuzau detalii din dosar.

Totodată, criminalul era considerat un deținut vulnerabil, în condițiile în care mulți dintre răufăcătorii aflați după gratii promiteau să-l bată sau chiar să-l omoare, după ce auziseră că a violat și ucis două fete pe care le-a topit mai apoi într-un cazan din tablă, cu fund dublu, pe care îl avea în curtea casei sale de la Caracal, unde deținea un service de tinichigerie auto.

„Le-am spus mereu că nu mi-e frică de nimeni”

În ciuda intimidărilor, Dincă nu a fost atacat de niciunul dintre deținuții care îl amenințau.

„La început, m-au mai amenințat printre gratii. Le-am spus mereu că nu mi-e frică de nimeni. Nu le-am făcut niciodată nimic, pentru că nu-mi arde mie de smardoială”, afirma Gheorghe Dincă în contextul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Gândul.

Condamnat definitiv la 30 de ani de detenție, „monstrul de la Caracal” a fost încarcerat la Penitenciarul Craiova, într-o cameră destinată persoanelor vârstnice, în condițiile în care are, în acest moment, 72 de ani.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că deținutul nu a ridicat probleme deosebite în relația cu restul colegilor de cameră, până nu demult, când ar fi fost implicat într-un conflict violent.

S-au întocmit rapoarte de incident

Sursele citate susțin că din verificări ar fi reieșit că Gheorghe Dincă ar fi fost provocat de G.V., un deținut-problemă, care obișnuiește să facă scandal. Cei doi s-ar fi îmbrâncit și ar fi țipat unul la altul, lucru care ar fi necesitat intervenția rapidă a polițiștilor de penitenciare.

De altfel, G.V. ar fi suferit mai multe condamnări pentru fapte comise cu violență, între care și un ultraj în județul Vâlcea, unde, înarmat cu o furcă, ar fi atacat doi polițiști.

În urma incidentului, pe numele ambilor deținuți ar fi fost întocmite rapoarte de incident.

Sursele Gândul au afirmat că bărbatul obișnuiește să intre în conflict și cu angajații penitenciarului, care l-ar fi poreclit Falconetti, după celebrul bandit din serialul „Om bogat, om sărac”, interpretat de William Smith.

