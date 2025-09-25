Prima pagină » EXCLUSIV » Traficanții de carne vie au descoperit o metodă nouă prin care racolează puștoaice în cluburile de lux. „Loverboy” devine istorie

Andrei DumitrescuBianca Dogaru
25 sept. 2025, 07:00, EXCLUSIV
Traficanții de persoane au găsit o nouă metodă prin care reușesc să racoleze fete tinere pe care le caută, în special, în cluburile din București. Răufăcătorii ar fi fost nevoiți să schimbe modul de operare după ce metoda lor uzuală, cunoscută sub numele de „Loverboy”, și-a pierdut eficiența, ca urmare a campaniilor preventive ale polițiștilor.

De aproape 20 de ani, proxenetismul reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru majoritatea grupărilor criminale din România. Libera circulație garantată de intrarea României în Uniunea Europeană a generat un adevărat exod al proxeneților către Spania, Italia, Germania, Austria, Marea Britanie, Olanda etc., unde au strâns averi  uriașe.

De departe, cel mai temut lider interlop care s-a impus peste graniță a fost Ion Clămparu, care și-a stabilit cartierul general la Madrid, în zona Casa del Campo, unde a reușit să elimine concurența formată din infractori proveniți din alte țări, cum sunt albanezii sau marocanii.

Pe acest fond, în România s-a dezvoltat așa-numita metodă „Loverboy”. Proxeneții abordau fete prin intermediul platformelor de socializare. Unele dintre ele, provenite adesea din medii vulnerabile, se îndrăgosteau și acceptau să se prostitueze după ce noii lor parteneri le spuneau că au nevoie de bani pentru a putea deschide o afacere din care să întrețină apoi viitoarea familie.

Se recomandă „mamă singură”

Poliția a demarat mai multe campanii preventive care, treptat, au început să aibă efect, iar succesul lui „Loverboy” a început să apună. Ca urmare, traficanții de carne vie au pus la punct o nouă metodă complexă pentru racolarea potențialelor victime.

Potrivit unor surse din Poliție, sunt vizate grupurile mici de fete tinere care vin să distreze în cluburi. Acestea sunt abordate de către femei. Este vorba despre persoane trecute de 30 de ani, care intră cu ele în vorbă și le lasă de înțeles că sunt mame singure, care preferă să-și trăiască viața. Apoi le oferă de băut și le invită în alte locuri, de obicei cluburi de manele, unde susțin că „au relații”.

Primesc clienți și din prima seară

În acest context, „doamnele” respective afișează opulență și se prezintă în fața fetelor drept niște adevărate modele de succes. Femeile le explică tinerelor, unele studente venite din provincie ca să studieze la București, că prostituția le poate oferi un nivel de trai care, din muncă cinstită, ar fi de neatins.

De multe ori, spun anchetatorii, tinerele racolate își primesc primii clienți chiar din prima seară, mai ales că se află sub influența băuturilor alcoolice.

„Era într-un club din București cu o prietenă. La un moment dat am fost abordate de o femeie care ne-a întrebat dacă vrem să bem ceva împreună cu ea. Părea OK, așa că am acceptat. Ne-a spus că are 40 de ani și este mama unei fetițe. Apoi ne-a arătat un cont de Instagram din care reieșea că este un fel de influenceriță și că are mulți urmăritori.

Din vorbă în vorbă ne-a invitat pe amândouă să o urmăm la un alt local, unde va face ea cinste, deoarece are o situație financiară bună. La un moment dat, am fost abordată de unul dintre agenții de pază ai clubului, care mi-a recomandat să o iau pe prietena mea și să o evităm pe femeia respectivă, în condițiile în care racolează fete pentru prostituție”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, una dintre tinerele abordate prin noua metodă de lucru folosită de proxeneți.

