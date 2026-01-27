Prima pagină » Justiție » Cine a semnat, de fapt, permisia criminalului Abdullah Ataș. Este cutremur în ANP

Cine a semnat, de fapt, permisia criminalului Abdullah Ataș. Este cutremur în ANP

Andrei Dumitrescu
27 ian. 2026, 05:00, Justiție
Cine a semnat, de fapt, permisia criminalului Abdullah Ataș. Este cutremur în ANP
Galerie Foto 11

Șeful echipei de anchetă care cercetează condițiile în care deținutul Abdullah Ataș a primit ultima sa permisie este chiar ofițerul care, în luna decembrie 2025, a semnat actele prin care criminalul turc a primit învoire să părăsească închisoarea.

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a informat, luni, printr-un comunicat de presă, că fuga deținutului Abdullah Ataș face obiectul unor verificări preliminare susținute de către Direcția Inspecție Penitenciară și, totodată, s-a făcut o solicitare și către Ministerul Justiției pentru realizarea unor verificări suplimentare de către Corpul de Control, la Penitenciarul București-Rahova.

Abdullah Ataș, la plecarea din penitenciar. Ultima fotografie înainte de evadare

Potrivit organigramei publicate pe site-ul ANP, directorul Direcției Inspecție Penitenciară este comisarul șef de penitenciare Cornel Răduță.

Surse din cadrul ANP au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, în decembrie 2025, când a fost aprobată permisia lui Abdullah Ataș, Răduță ocupa funcția de director al Penitenciarului Rahova și a fost președintele comisiei care fost de acord ca turcul să plece acasă pentru trei zile.

Ulterior, Cornel Răduță a fost pus în fruntea Direcției Inspecție Penitenciară, iar pe cale de consecință trebuie acum să se cerceteze singur.

Ataș putea fi eliberat peste cinci ani

Considerat, pe hârtie, un deținut model, turcul ar fi beneficiat de nu mai puțin de 24 de permisii. Potrivit unor surse din cadrul ANP, el își executa pedeapsa în regim semideschis și urma să intre în comisia de liberare condiționată peste aproximativ cinci ani.

Bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar luni dimineață, însă nu a mai apărut, iar în jurul orei 10.00 a fost declanșată alarma pentru căutarea acestuia.

Abdullah Ataș, alături de Patriarhul Daniel, în 2022. Deținutul cânta în corul Penitenciarului Rahova

„La data de 26.01.2025 Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Ataș Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, se arată comunicatul emis de autorități.

În noaptea crimei, turcul era beat și conducea cu aproape 200 km/h

Abdullah Ataș se află în spatele gratiilor după ce, în anul 2015, l-a omorât cu mașina pe polițistul Gheorghe Ionescu, supranumit „Dulăul de la Rutieră”, iar medicii, din nefericire, nu i-au mai putut salva viața.

Crima a avut loc în data de 2 august 2015, în jurul orei 03.30, în zona intersecţiei Străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera. „Dulăul” era în misiune și a încercat să-l oprească pe șoferul turc pentru un control.

Abdullah Ataș, reținut după crimă | MediafaxFoto

Inițial, Ataș s-a conformat și a încetinit, însă în momentul în care a ajuns în dreptul polițistului, a apăsat pedala de accelerație şi l-a lovit. Poliţistul a rămas pe capotă aproximativ 400 de metri, după care a fost aruncat pe şosea.

Abdullah Ataș l-a omorât pe „Dulăul de la Rutieră”

Abdullah avea o alcoolemie de 1,65 şi mergea cu o viteză de 180 – 200 km/h. După ce l-a lovit pe agent, a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins la scurt timp.

