De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali

Andrei Dumitrescu
30 ian. 2026, 05:00, Justiție
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Abullah Ataș, turcul condamnat pentru crimă care a evadat de la Penitenciarul Rahova a procedat întocmai ca unii dintre cei mai periculoși deținuți după ce a decis să-și schimbe religia. Totuși, anchetatorii aflați pe urmele sale sunt de părere că motivele pentru care deținutul turc s-a convertit la creștinism sunt diferite de ale altor criminali.

O fotografie publicată în exclusivitate de Gândul, în vara lui 2023, îl prezenta pe deținutul Abdullah Ataș lângă Patriarhul Daniel. Prezența lui Ataș în dreapta Patriarhului dovedește că turcul aderase la creștinism dinainte, gest nemaintâlnit printre musulmanii aflați în detenție, în România.

Abdullah Ataș alături de Patriarhul Daniel

Deținutul de origine turcă a procedat, însă, la fel ca unii dintre cei mai periculoși criminali români. Este vorba despre Alexandru Ilie, zis Sandu Geamănu și Gheorghe Dincă, cunoscut în presă drept Monstrul de la Caracal.

Gheorghe Dincă, Monstrul de la Caracal

Ultimii doi au ales cultul penticostal. Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au afirmat, pentru Gândul, că Geamănu s-a pocăit în anii 2000, pe când era închis pentru că, împreună cu alte persoane ar fi răpit, sechestrat și torturat un bărbat în ceea ce s-a numit „Dosarul Portbagajul”, iar Dincă a renunțat la ortodoxie în Penitenciarul Craiova.

Sandu Geamănu

Sursele Gândul au explicat că amândoi au căutat, în principal, să obțină diferite avantaje materiale și să fie scoși din celule pentru diferite activități de natură religioasă.

A căutat să obțină încrederea românilor

Creștinarea lui Abdullah Ataș a fost însă interpretată total diferit. Bărbatul are avere și nu ar fi avut niciodată nevoie de ajutor material.

În același timp, însă, deținutul condamnat la 22 de ani pentru că a ucis un polițist rutier care încerca să-l oprească ar fi încercat ca, prin gestul său, să obțină încrederea românilor. De aceea, spun anchetatorii, convertirea la creștinism a bărbatului ar fi fost de fațadă, o strategie de imagine.

Considerat, pe hârtie, un deținut model, turcul ar fi beneficiat de nu mai puțin de 24 de permisii. Potrivit unor surse din cadrul ANP, el își executa pedeapsa în regim semideschis și urma să intre în comisia de liberare condiționată peste aproximativ cinci ani.

Bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar luni dimineață, însă nu a mai apărut, iar în jurul orei 10.00 a fost declanșată alarma pentru căutarea acestuia.

În noaptea crimei, turcul era beat și conducea cu aproape 200 km/h

Abdullah Ataș se afla în spatele gratiilor după ce, în anul 2015, l-a târât sute de metri pe capota mașinii pe polițistul Gheorghe Ionescu, supranumit „Dulăul de la Rutieră”, iar medicii, din nefericire, nu i-au mai putut salva viața.

Crima a avut loc în data de 2 august 2015, în jurul orei 03.30, în zona intersecţiei Străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera. „Dulăul” era în misiune și a încercat să-l oprească pe șoferul turc pentru un control.

Inițial, Ataș s-a conformat și a încetinit, însă în momentul în care a ajuns în dreptul polițistului, a apăsat pedala de accelerație şi l-a lovit. Poliţistul a rămas pe capotă aproximativ 400 de metri, după care a fost aruncat pe şosea.

