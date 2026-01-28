Prima pagină » Justiție » Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu

Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu

Andrei Dumitrescu
28 ian. 2026, 05:00, Justiție
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Geo Bogdan Burcu, este cercetat de procurorii DNA după ce i-ar fi permis fostului director CNSAS, Lucian Duță, în perioada în care acesta era deținut la Penitenciarul Rahova, să lucreze, nesupravegheat, la o firmă controlată de Adriean Videanu. Anchetatorii anticorupție ar fi audiat, până acum, mai mulți martori.

Comisarul șef de penitenciare Geo Bogdan Burcu, ofițerul care a aprobat permisia turcului criminal Abdullah Ataș, face obiectul unei sesizări la DNA pentru favorizarea infractorului. Denunțul a fost formulat, anul trecut, de către Dan Halchin, la momentul respectiv director general al ANP.

Sesizarea lui Dan Halchin

Surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că Halchin ar fi fost informat că, la Penitenciarul Rahova, un deținut VIP ar fi fost favorizat de către directorul Geo Bogdan Burcu.

Sursele citate susțin că este vorba despre fostul director al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNSAS), Lucian Duță. Încarcerat la Rahova, Duță ar fi muncit, pe hârtie, simultan în mai multe locuri, pentru ca pe fișa lui de deținut să figureze cât mai multe mai multe credite.

Sursele Gândul au arătat că, în sesizarea formulată de Dan Halchin s-ar fi menționat că Duță ar fi lucrat, fără supraveghere, la o firmă specializată în prelucrarea marmurei, controlată de Adriean Videanu, fost vicepremier, ministru al Economiei și primar general al Capitalei.

Duţă fusese condamnat, în 2022, la 6 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, în sumă totală de 6,3 milioane de euro. În iarna lui 2025 acesta a fost eliberat după ce Curtea Supremă i-a admis recursul în casație.

Duță a fost eliberat de magistrații Înaltei Curți

Judecătorii au casat hotărârea de condamnare a Curții de Apel București și au anulat și mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea, dar au menținut dispoziţiile legate de confiscarea specială şi măsurile asiguratorii. Ca urmare, fostul director CNSAS nu poate exercita profesia de medic timp de 4 ani după eliberare și, pentru aceeași perioadă, nu are voie să ocupe o funcție publică.

De asemenea, i-a fost confiscată suma considerată mită, adică 6,3 milioane de euro în lei la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua condamnării.

Halchin ar fi explicat procurorilor că, în schimbul beneficiilor primite în detenție, Duță i-ar fi făcut lui Burcu promisiunea că îl va sprijini să promoveze în funcția de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, post pe care acesta îl ocupă din luna mai a anului trecut.

Din noua poziție de director general, Geo Bogdan Burcu a aprobat și permisia de trei zile criminalului Abdullah Ataș, care a generat un scandal public uriaș după ce nu a mai revenit la închisoare, iar autoritățile au indicii că a părăsit deja țara, cu destinația Turcia.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Parchetul European anchetează o fraudă cu fonduri europene în Vrancea. Banii ar fi trebuit să meargă către tinerii defavorizați
19:18
Parchetul European anchetează o fraudă cu fonduri europene în Vrancea. Banii ar fi trebuit să meargă către tinerii defavorizați
EXCLUSIV Cine a semnat, de fapt, permisia criminalului Abdullah Ataș. Este cutremur în ANP
05:00, 27 Jan 2026
Cine a semnat, de fapt, permisia criminalului Abdullah Ataș. Este cutremur în ANP
ULTIMA ORĂ La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu dezvăluie unde ar fi fugit „Regele Veiozelor”. Ce ia în calcul Poliția
18:32, 26 Jan 2026
La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu dezvăluie unde ar fi fugit „Regele Veiozelor”. Ce ia în calcul Poliția
EXCLUSIV Victimele lui Dani Mocanu atacă sentința definitivă cu recurs în casație. Avocat: “Inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal”
05:00, 25 Jan 2026
Victimele lui Dani Mocanu atacă sentința definitivă cu recurs în casație. Avocat: “Inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal”
FLASH NEWS Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
21:08, 23 Jan 2026
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
CONTROVERSĂ Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
17:25, 23 Jan 2026
Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
ONG-ul care lansează cursuri de nutriție pentru pacienții oncologici
ȘTIINȚĂ Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională
08:10
Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan
08:00
Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan
ECONOMIE Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani
07:35
Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani
RESTRICȚII Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu
07:33
Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu
ACTUALITATE 28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger
07:15
28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger

Cele mai noi

Trimite acest link pe