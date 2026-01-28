Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Geo Bogdan Burcu, este cercetat de procurorii DNA după ce i-ar fi permis fostului director CNSAS, Lucian Duță, în perioada în care acesta era deținut la Penitenciarul Rahova, să lucreze, nesupravegheat, la o firmă controlată de Adriean Videanu. Anchetatorii anticorupție ar fi audiat, până acum, mai mulți martori.

Comisarul șef de penitenciare Geo Bogdan Burcu, ofițerul care a aprobat permisia turcului criminal Abdullah Ataș, face obiectul unei sesizări la DNA pentru favorizarea infractorului. Denunțul a fost formulat, anul trecut, de către Dan Halchin, la momentul respectiv director general al ANP.

Sesizarea lui Dan Halchin

Surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că Halchin ar fi fost informat că, la Penitenciarul Rahova, un deținut VIP ar fi fost favorizat de către directorul Geo Bogdan Burcu.

Sursele citate susțin că este vorba despre fostul director al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNSAS), Lucian Duță. Încarcerat la Rahova, Duță ar fi muncit, pe hârtie, simultan în mai multe locuri, pentru ca pe fișa lui de deținut să figureze cât mai multe mai multe credite.

Sursele Gândul au arătat că, în sesizarea formulată de Dan Halchin s-ar fi menționat că Duță ar fi lucrat, fără supraveghere, la o firmă specializată în prelucrarea marmurei, controlată de Adriean Videanu, fost vicepremier, ministru al Economiei și primar general al Capitalei.

Duţă fusese condamnat, în 2022, la 6 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, în sumă totală de 6,3 milioane de euro. În iarna lui 2025 acesta a fost eliberat după ce Curtea Supremă i-a admis recursul în casație.

Duță a fost eliberat de magistrații Înaltei Curți

Judecătorii au casat hotărârea de condamnare a Curții de Apel București și au anulat și mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea, dar au menținut dispoziţiile legate de confiscarea specială şi măsurile asiguratorii. Ca urmare, fostul director CNSAS nu poate exercita profesia de medic timp de 4 ani după eliberare și, pentru aceeași perioadă, nu are voie să ocupe o funcție publică.

De asemenea, i-a fost confiscată suma considerată mită, adică 6,3 milioane de euro în lei la cursul oficial al Băncii Naționale din ziua condamnării.

Halchin ar fi explicat procurorilor că, în schimbul beneficiilor primite în detenție, Duță i-ar fi făcut lui Burcu promisiunea că îl va sprijini să promoveze în funcția de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, post pe care acesta îl ocupă din luna mai a anului trecut.

Din noua poziție de director general, Geo Bogdan Burcu a aprobat și permisia de trei zile criminalului Abdullah Ataș, care a generat un scandal public uriaș după ce nu a mai revenit la închisoare, iar autoritățile au indicii că a părăsit deja țara, cu destinația Turcia.

AUTORUL RECOMANDĂ: