Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!

Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, a subliniat nevoia urgentă de accelerare a implementării economiei circulare în România, prin legislație predictibilă, digitalizare și educație. Declarațiile au fost făcute la finalul Conferinței “Gândul Recycle Now, ediția a VII-a – Stronger united, greener tomorrow”.

Consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Mihaela Frăsineanu, a susținut că dialogul dintre autorități și industrie este esențial pentru construirea unei economii circulare funcționale.

„Cred că discuția a fost foarte, foarte importantă și este necesară de fiecare dată când vrem să construim pentru viitor, mai ales în contextul în care România trebuie să facă pași din ce în ce mai accelerați pentru trecerea către o economie cu adevărat circulară”, a afirmat consilierul de stat.

Mihaela Frăsineanu a explicat că economia circulară presupune o schimbare profundă în modul de producție și consum: „Trebuie să svem grijă cum și cât producem, din ce tipuri de materiale, să integrăm materiale rezultate din reciclare, să putem repara produsele și să le creștem durata de viață, iar la final să colectăm și să reciclăm deșeurile rezultate”.

În ceea ce privește politicile publice, Mihaela Frăsineanu a atras atenția că implementarea Planului de acțiune pentru economia circulară trebuie accelerat, deoarece “o parte a masurilor din acțiunilor reprezintă jalon în PNRR”.

Totodată, aceasta a evidențiat rolul esențial al datelor și tehnologiei.

„Avem nevoie de digitalizare, pentru că avem nevoie de date pentru a construi pașii viitori. Avem nevoie de informații din ce în ce mai multe și mai detaliate”, a punctat Mihaela Frăsineanu.

Oficialul guvernamental a evidențiat un alt punct important – cadrul legislativ: „Legislația trebuie să fie predictibilă, să nu se schimbe după dorința sau nevoia unora sau altora, si, în același timp, văd necesară și o simplificare a acesteia.”

În același timp, consilierul de stat a subliniat și importanța educației și colaborării: „Avem nevoie să ne educăm și să fim conștienți că trebuie să lucrăm împreună dacă vrem ca managementul deșeurilor din România să fie la nivelul Sistemului de Garanție-Returnare.”

În final, Mihaela Frăsineanu a avertizat asupra riscurilor neîndeplinirii obiectivelor: „Țintele sunt din ce în ce mai ambițioase și probabil vor veni la pachet cu penalități mai mari, iar România nu trebuie să-și mai permită să piardă nici resurse, nici bani.”

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

