Detalii uluitoare din ancheta furtului de motorină de la STB. Șoferii s-ar fi turnat între ei: „A plecat de la o relație extraconjugală în autobază”

Surse administrative au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că șoferii care ar fi furat motorină din rezervoarele autobuzelor STB s-ar fi turnat între ei, din răzbunare. Se pare că angajații regiei de transport public nu s-ar mai fi înțeles între ei, iar la mijloc ar fi vorba și de o răzbunare, ca urmare a unei relații extraconjugale la locul de muncă.

În amantlâc ar fi implicați doi bărbați și o femeie, toți trei angajați ai STB.

„Ce făceau acei șoferi se numește găinărie. Nu înțeleg cum au reușit să extragă motorina din rezervoare. În momentul în care dispar 5 litri de carburant, în sistemul electronic de supervizare apare un soi de alarmă. Poate au reușit asta cu ajutorul celor care monitorizează aplicațiile anti-furt”, a declarat pentru Gândul Valer Ciobănescu, președintele Sindicatului Transpublic din STB.

„La mijloc este un caz de răzbunare. Asta din cauza unui triunghi amoros și din cauza geloziei, dintre trei colegi, doi bărbați și o femeie”, au dezvăluit sursele Gândul.

În portbagajul unui angajat STB s-au găsit filtre de la autobuzele Otokar

Pe de altă parte, surse din conducerea STB spun, în exclusivitate pentru Gândul, că pe lângă combustibil, unii șoferi furau și piese de la autobuze.

De exemplu, în portbagajul unui angajat STB s-au găsit filtre de la autobuzele Otokar.

Mai mult, spun sursele Gândul, motorină s-ar sustrage din toate autobazele din București, nu doar de la Nordului, acolo unde au descins, joi, oamenii legii.

Percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița: zeci de șoferi STB, vizați. Ar fi furat combustibil și piese auto

În cursul zilei de 7 mai 2026, polițiștii au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară în Municipiul București și alte 3 județe. A fost deschis un dosar penal pentru furt calificat. Pe lista suspecților se află 21 de șoferi STB care ar fi furat combustibil și piese auto din autobaza Nordului.

Este vorba despre suspecți cu vârstele cuprinse între 35 și 55 de ani. În urma perchezițiilor, au fost găsite mai multe bunuri de interes în cauză. Printre acestea, au găsit și peste o tonă de lichid, ce părea a fi combustibil.

Celor 20 de șoferi STB li s-a dispus interdicția de a profesa. De asemenea, au fost plasați sub control judiciar. Aceștia sunt acuzați că au furat o tonă de motorină.

