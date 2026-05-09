Prima pagină » Actualitate » Când giganții Google, Facebook sau TikTok controlează online-ul românesc și narativele politice, este un pericol la siguranța națională? Răspunde generalul Silviu Predoiu, șeful spionilor români

Când giganții Google, Facebook sau TikTok controlează online-ul românesc și narativele politice, este un pericol la siguranța națională? Răspunde generalul Silviu Predoiu, șeful spionilor români

Când giganții Google, Facebook sau TikTok controlează online-ul românesc și narativele politice, este un pericol la siguranța națională? Răspunde generalul Silviu Predoiu, șeful spionilor români
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Google controlează ce informații, inclusiv narative politice, ajung la 6-8 milioane de oameni, așa cum Gândul a demonstrat într-o dezvăluire recentă. Situația naște o întrebare esențială: Google este, conform definiției serviciilor de informații, un actor străin. Când o astfel de entitatea controlează spațiul media și informațiile, este o amenințare la siguranța națională?

Generalul (r) Silviu Predoiu: „Astfel de influențe pot fi considerate amenințări la adresa securității naționale”

Generalul (r) Silviu Predoiu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că ne aflăm în fața unei realități care nu poate fi contestată. Informația este „filtrată” de platformele online. Algoritmii utilizați de aceste platforme online „influențează vizibilitatea și accesibilitatea informației”. 

Rezultatul este un impact direct asupra modului în care se „formează” percepția opiniei publice. Fostul șef al spionilor din România a dat ca exemplu alegerile anulate din 2024. La momentul respectiv, a fost considerată o „amenințare la adresa securității naționale” manipularea prin algoritmi reproșată platformei TikTok.

Speța „Google vs. Gândul” se încadrează în acest scenariu.

Este o realitate recunoscută faptul prin algoritmii folosiți, transparent sau nu, platformele online influențează vizibilitatea și accesibilitatea informației. Ceea ce are un impact direct asupra formării percepției publice.

nu uitam în Constituția României se prevede explicit, între drepturile fundamentale, și dreptul la informație.

Precedentul românesc, relativ recent – decembrie 2024, manipularea prin algoritmi netransparenți reproșată Tiktok-ului -, ne arată astfel de influențe pot fi considerate amenințări la adresa securității naționale.

Nu văd de ce speța prezentată de dumneavoastră ar trebui primească alt răspuns acum, atât timp cât situații similare trebuiesc privite în același fel.

De altfel și Strategia Națională de Apărare (vezi AICI documentul) menționează ca amenințare «manipularea spațiului informațional»”, a declarat generalul (r) Silviu Predoiu, în exclusivitate pentru Gândul.

Generalul (r) Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE)

Publicația Gândul – cea mai puternică „voce” de opoziție din mass-media românească – a fost penalizată drastic de Google pentru că și-a „permis” să critice guvernul condus de Ilie Bolojan, prăbușit prin moțiune de cenzură în data de 5 mai 2026. Punctul de pornire al acestui atac fără precedent a fost în data de 20 aprilie, atunci când în România s-a declanșat criza politică. PSD a retras sprijinul politic acordat anterior premierului Bolojan și, totodată, a retras miniștrii din guvern. Dar Google – un actor străin nestatal – a intervenit în narativul politic românesc, pune în pericol libertatea de expresie și, practic, cenzurează presa liberă.

Publicațiile care laudă puterea în România beneficiază de un tratament preferențial din partea Google. Cele care critică puterea, pe de altă parte, așa cum este și cazul publicației Gândul, sunt „demolate” la capitolul „trafic”, iar drumul către cititori este blocat.

  • Gândul s-a aflat, până anul trecut, în primele 10 site-uri de știri din România, adesea pe locurile fruntașe.
  • De la peste jumătate de milion de vizitatori unici zilnic, Gândul reușește cu greu să treacă peste cifra de 100.000 de unici. (vezi AICI o analiză punctuală a acestei situații critice)
  • De pe primele locuri ale clasamentului, publicația Gândul a ajuns pe locurile 20-30.
  • Explicația este ușor de descoperit – interesele giganților tech.

Când nu ne este suspendată abuziv pagina de Facebook, cu peste 1 milion de utilizatori, Google blochează subiectele publicate de Gândul.

Ilie Bolojan și USR, subiecte tabu pentru Google. Cine critică puterea este „marginalizat” rapid

Este o realitate tristă pe piața media din România. În top 10 cele mai citite site-uri de presă, nu mai este vizibilă, astăzi, nicio publicație critică la adresa puterii.

Întregul context este unul alarmant. Gigantul Google pare a avea puterea de a trimite în jos sau în sus traficul publicațiilor din România.  „Criteriul” se dovedește a fi unul uluitor.

  • Publicațiile care „laudă puterea” sunt promovate intens de motorul de căutare.
  • Publicațiile care „critică puterea” sunt „ascunse” de cititori.

Perspectivele sunt îngrijorătoare. Mutările controversate ale Google ar putea reprezenta o adevărată amenințare la siguranța națională.

Perspective îngrijorătoare. Ce fac serviciile de informații?

Ilie Bolojan și USR, însă, s-au transformat în subiecte tabu pentru Google.

Perspectiva critică oferită de publicația Gândul nu există.

Ilie Bolojan, subiect tabu pentru Google / Foto – Mediafax

Sunt preluate în Google Discover doar articole laudative la adresa puterii sau articole benigne ale unor publicații cunoscute în spațiul public ca fiind „prietene cu puterea”.

Ce fac serviciile de informații din România, totuși, iau în calcul o asemenea amenințare? Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prezidat de președintele Nicușor Dan, ia vreo măsură?

Întrebările nu sunt doar retorice, iar Gândul a solicitat un punct de vedere din partea generalului (r) Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Experiment Gândul | Am publicat un articol laudativ. Google l-a preluat rapid și l-a promovat!

Gândul a făcut și un experiment. A publicat un articol „de promovare” la adresa Oanei Gheorghiu, vicepremier al Guvernului Bolojan, acum demis.

Articolul nu a prezentat aproape niciun interes pe site, nu a fost dezbătut în emisiunile televizate, nu a suscitat reacții ulterioare, așa cum trebuie să facă orice material bun de presă.

Surpriză, însă, a fost foarte rapid preluat și promovat de Google. Pe site, articolul a adunat 800 de vizualizări. Din Google, 20.000.

Dreptul fundamental la libera exprimare este drastic limitat

Prezentăm mai jos o selecție de materiale critice marca Gândul, numai din ultima lună, care au fost interzise de Google și au ca surse de trafic site-ul și Facebook în principal, unde au făcut valuri.

Nu mai este niciun secret că – pentru presa online din România – principala sursă de trafic este Google Discover. Pe această platformă se află, în funcție de zi, 6-8 milioane de utilizatori români.

Google are o poziție dominantă pe piață. Prin accesul arbitrar la platforma pe care o operează, limitează în mod drastic dreptul fundamental la libera exprimare.

Recomandarea video

Citește și

Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
REACȚIE Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu apără austeritatea Guvernului Bolojan: „Am trăit peste puterile noastre”
14:34
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu apără austeritatea Guvernului Bolojan: „Am trăit peste puterile noastre”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe