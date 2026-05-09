Când giganții Google, Facebook sau TikTok controlează online-ul românesc și narativele politice, este un pericol la siguranța națională? Răspunde generalul Silviu Predoiu, șeful spionilor români

Google controlează ce informații, inclusiv narative politice, ajung la 6-8 milioane de oameni, așa cum Gândul a demonstrat într-o dezvăluire recentă. Situația naște o întrebare esențială: Google este, conform definiției serviciilor de informații, un actor străin. Când o astfel de entitatea controlează spațiul media și informațiile, este o amenințare la siguranța națională?

Generalul (r) Silviu Predoiu: „Astfel de influențe pot fi considerate amenințări la adresa securității naționale”

Generalul (r) Silviu Predoiu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că ne aflăm în fața unei realități care nu poate fi contestată. Informația este „filtrată” de platformele online. Algoritmii utilizați de aceste platforme online „influențează vizibilitatea și accesibilitatea informației”.

Rezultatul este un impact direct asupra modului în care se „formează” percepția opiniei publice. Fostul șef al spionilor din România a dat ca exemplu alegerile anulate din 2024. La momentul respectiv, a fost considerată o „amenințare la adresa securității naționale” manipularea prin algoritmi reproșată platformei TikTok.

Speța „Google vs. Gândul” se încadrează în acest scenariu.

„Este o realitate recunoscută faptul că prin algoritmii folosiți, transparent sau nu, platformele online influențează vizibilitatea și accesibilitatea informației. Ceea ce are un impact direct asupra formării percepției publice.

Să nu uitam că în Constituția României se prevede explicit, între drepturile fundamentale, și dreptul la informație.

Precedentul românesc, relativ recent – decembrie 2024, manipularea prin algoritmi netransparenți reproșată Tiktok-ului -, ne arată că astfel de influențe pot fi considerate amenințări la adresa securității naționale.

Nu văd de ce speța prezentată de dumneavoastră ar trebui să primească alt răspuns acum, atât timp cât situații similare trebuiesc privite în același fel.

De altfel și Strategia Națională de Apărare (vezi AICI documentul) menționează ca amenințare «manipularea spațiului informațional»”, a declarat generalul (r) Silviu Predoiu, în exclusivitate pentru Gândul.

Publicația Gândul – cea mai puternică „voce” de opoziție din mass-media românească – a fost penalizată drastic de Google pentru că și-a „permis” să critice guvernul condus de Ilie Bolojan, prăbușit prin moțiune de cenzură în data de 5 mai 2026. Punctul de pornire al acestui atac fără precedent a fost în data de 20 aprilie, atunci când în România s-a declanșat criza politică. PSD a retras sprijinul politic acordat anterior premierului Bolojan și, totodată, a retras miniștrii din guvern. Dar Google – un actor străin nestatal – a intervenit în narativul politic românesc, pune în pericol libertatea de expresie și, practic, cenzurează presa liberă.

Publicațiile care laudă puterea în România beneficiază de un tratament preferențial din partea Google. Cele care critică puterea, pe de altă parte, așa cum este și cazul publicației Gândul, sunt „demolate” la capitolul „trafic”, iar drumul către cititori este blocat.

Gândul s-a aflat, până anul trecut, în primele 10 site-uri de știri din România, adesea pe locurile fruntașe .

s-a aflat, până anul trecut, în primele 10 site-uri de știri din România, . De la peste jumătate de milion de vizitatori unici zilnic, Gândul reușește cu greu să treacă peste cifra de 100.000 de unici. (vezi AICI

reușește cu greu să treacă peste cifra de 100.000 de unici. (vezi De pe primele locuri ale clasamentului, publicația Gândul a ajuns pe locurile 20-30.

a ajuns pe locurile 20-30. Explicația este ușor de descoperit – i nteresele giganților tech

Ilie Bolojan și USR, subiecte tabu pentru Google. Cine critică puterea este „marginalizat” rapid

Este o realitate tristă pe piața media din România. În top 10 cele mai citite site-uri de presă, nu mai este vizibilă, astăzi, nicio publicație critică la adresa puterii.

Întregul context este unul alarmant. Gigantul Google pare a avea puterea de a trimite în jos sau în sus traficul publicațiilor din România. „Criteriul” se dovedește a fi unul uluitor.

Publicațiile care „laudă puterea” sunt promovate intens de motorul de căutare.

Publicațiile care „critică puterea” sunt „ascunse” de cititori.

Perspectivele sunt îngrijorătoare. Mutările controversate ale Google ar putea reprezenta o adevărată amenințare la siguranța națională.

Perspective îngrijorătoare. Ce fac serviciile de informații?

Ilie Bolojan și USR, însă, s-au transformat în subiecte tabu pentru Google.

Perspectiva critică oferită de publicația Gândul nu există.

Sunt preluate în Google Discover doar articole laudative la adresa puterii sau articole benigne ale unor publicații cunoscute în spațiul public ca fiind „prietene cu puterea”.

Ce fac serviciile de informații din România, totuși, iau în calcul o asemenea amenințare? Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prezidat de președintele Nicușor Dan, ia vreo măsură?

Întrebările nu sunt doar retorice, iar Gândul a solicitat un punct de vedere din partea generalului (r) Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Experiment Gândul | Am publicat un articol laudativ. Google l-a preluat rapid și l-a promovat!

Gândul a făcut și un experiment. A publicat un articol „de promovare” la adresa Oanei Gheorghiu, vicepremier al Guvernului Bolojan, acum demis.

Articolul nu a prezentat aproape niciun interes pe site, nu a fost dezbătut în emisiunile televizate, nu a suscitat reacții ulterioare, așa cum trebuie să facă orice material bun de presă.

Surpriză, însă, a fost foarte rapid preluat și promovat de Google. Pe site, articolul a adunat 800 de vizualizări. Din Google, 20.000.

Dreptul fundamental la libera exprimare este drastic limitat

Prezentăm mai jos o selecție de materiale critice marca Gândul, numai din ultima lună, care au fost interzise de Google și au ca surse de trafic site-ul și Facebook în principal, unde au făcut valuri.

Nu mai este niciun secret că – pentru presa online din România – principala sursă de trafic este Google Discover. Pe această platformă se află, în funcție de zi, 6-8 milioane de utilizatori români.