Verișoara criminalilor de la Padina ar fi amenințat-o cu moartea pe iubita fostului ei soț. Femeia i-ar fi trimis rivalei coroane de flori și i-ar fi distrus ușa locuinței. Crizele de gelozie ar fi motivate de unele incidente care au avut loc în noaptea nunții și care au fost la un pas să genereze un măcel între clanuri.

Polițiștii bucureșteni ai Secției 17 au intrat în alertă după ce Daniela Sprânceană, o tânără din București, a anunțat că fiica unei cunoscute vrăjitoare i-ar fi adus coroane de flori și i-ar fi distrus ușa de la intrarea în locuință.

Anchetatorii au demarat imediat o serie de verificări și au scos la suprafață o situație uluitoare care s-a creat între urmașii celebrei vrăjitoare Maria Câmpina și membrii unui clan din Sectorul 5.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că fiica vrăjitoarei Aurelia, (n.r. sora vrăjitoarei Sidonia și implicit mătușa criminalilor de la Padina) ar fi vândut-o pe fiica ei Rebeca Pandeluș, ca soție, pentru fiul liderului clanului Bujie, din Ferentari.

Ceea ce ar fi trebuit să reprezinte o alianță între grupări a degenerat într-un scandal care a dus cele două clanuri în prag de război. Imediat după noaptea nunții, fiul lui Bujie i-a reproșat fetei că nu este virgină și a dat-o afară din casă.

Clanurile au ajuns la stabor

Rudele fetei au luat atitudine, iar clanul vrăjitoarelor s-a pregătit de război. Până la urmă s-a apelat la un judecător de stabor (instanță neoficială organizată de comunitățile de romi de pe teritoriul României).

La proces s-a stabilit că nu se poate demonstra sută la sută că fata nu a fost virgină, motiv pentru care familia mirelui ar fi fost condamnată să plătească daune în valoare de 50.000 de euro, bani care ar fi fost plătiți în două tranșe, o dată 20.000 și o dată 30.000 de euro.

Coroane cu „La mulți ani!”

După ce așa-zisele daune au fost achitate, băiatul și-ar fi refăcut viața alături de o altă tânără, Daniela Sprânceană. Conform anchetatorilor, cu toate că cel care îi devenise soț plătise deja pentru despărțire, nepoata Mariei Câmpina nu s-a putut împăca și, mânată de gelozie, ar fi început s-o terorizeze pe iubita fostului ei bărbat.

Aceasta din urmă ar fi declarat la secția de poliție că a primit coroane de flori cu panglici inscripționate cu mesajul „La mulți ani, Dănuța”, dar ar fi fost și ținta unor acte de violență, în condițiile în care Rebeca Pandeluș i-ar fi distrus, cu un corp dur, ușa de la intrarea în locuință.

