Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE

Refuzul multinaționalelor sau al antreprenorilor români de a angaja foști bugetari ar reprezenta o formă de discriminare, avertizează Cristian Jura, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

„În situația în care o companie care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ar refuza să angajeze o persoană doar pe criteriul că acea persoană are statutul de fost bugetar, acest fapt reprezintă o discriminare,” a explicat Jura.

În exclusivitate pentru Gândul, acesta a precizat că singurul criteriu legal pentru angajare este competența candidatului, fie că este vorba despre competențe lingvistice, tehnologice, digitale sau alte abilități relevante, precum capacitatea de a lucra în echipă sau disponibilitatea pentru reconversie profesională. Nu pot fi folosite criterii precum rasa, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală, vârsta sau apartenența la o categorie socială defavorizată.

„Singurul criteriu permis în conformitate cu prevederile legale este criteriul competenței, fie că este vorba despre competențe lingvistice (cunoașterea unei limbi străine sau a mai multor limbi străine), competențe tehnologice sau digitale ș.a.m.d. Pot fi luate în calcul și alte elemente cum ar fi capacitatea de a lucra în echipă acolo unde este cazul sau disponibilitatea de a învăța sau de a participa la cursuri de reconversie profesională. Aș dori să subliniez că NU pot fi considerate criterii în procesul de recrutare rasa, naționalitatea, etnia, limba, religia, categoria socială, convingerile, sexul, orientarea sexuală, vârsta, handicapul, boala cronică necontagioasă, infectarea HIV sau apartenența la o categorie defavorizată,” a adăugat acesta.

Referitor la tranziția de la sectorul public la cel privat, Jura consideră că guvernul ar trebui să sprijine procesul prin statistici clare privind persoanele disponibilizate, domeniile și zonele de proveniență, precum și prin studii în parteneriat cu firmele de recrutare. Aceasta ar permite organizarea unor cursuri de reconversie profesională adaptate cerințelor pieței și o integrare mai ușoară a forței de muncă calificate.

„Cred că guvernul ar trebui să ia anumite măsuri pentru a ușura această tranziție. În primul rând, o statistică realistă cu numărul de persoane disponibilizate, cu domeniile din care provin acestea, cu zonele geografice din care provin, ar fi utilă. Apoi un studiu, efectuat împreună cu firmele de recrutare, ce privire la domeniile în care este nevoie de forță de muncă ar ajuta foarte mult la organizarea unor cursuri de reconversie profesională calate pe necesitățile pieței. Astfel am avea o tranziție mai ușoară și o compatibilizare între cererea de forță de muncă și forță de muncă calificată pentru domeniile respective,” a încheiat Jura.

Sursa foto: Facebook Cristian Jura

