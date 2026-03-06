Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat

Irina, fetița minoră a lui Victor Ponta a primit „interzis” la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Situația tensionată din Orientul Mijlociu a avut ca rezultat și blocarea a mii de români în zona de conflict, iar fata lui Victor Ponta s-a aflat în această situație îngrijorătoare. Vineri, Irina a ajuns în România cu o aeronavă comercială a companiei Fly Dubai, dar undele seismice ale scandalului „marca USR” nu vor dispărea curând.

Fostul premier al României o acuză pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României – din partea USR – că a dat un „ordin direct” ca fata sa să nu urce în autocar.

În timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o joi, 5 martie 2026, Oana Țoiu nu a reușit să explice, punctual, de ce s-a ajuns la declanșarea unui astfel de scandal.

Pentru a afla dacă ne aflăm în fața unui caz clar de discriminare, Gândul a solicitat mai multe explicații din partea lui Cristian Jura, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Cristian Jura (CNCD): „Ne aflăm în fața unei prezumții simple de discriminare”

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru CNCD – a declarat că a urmărit toate declarațiile induse de acest scandal de amploare, după ce Dana Budeanu a dezvăluit, în mediul online, scenariul absurd în care a fost prinsă” fata minoră a lui Victor Ponta, iar la acest moment există „prezumția simplă de discriminare”.

Numai că trebuie luat în considerare un amănunt esențial, spune Cristian Jura, respectiv „principiul inversării sarcinii probei”. Oana Țoiu este cea care să demonstreze că nu a discriminat, dacă va fi făcută o sesizare la CNCD împotriva sa.

„Am văzut în presă declarațiile doamnei Dana Budeanu, declarațiile Dacianei Sârbu, răspunsul din partea MAE, și – în acest moment – ne aflăm în fața unei prezumții simple de discriminare, o prezumție simplă care plecă tocmai de la declarațiile amintite mai sus. Mai simplu, cineva se plânge ca a fost discriminat. Faptul ca s-a produs o discriminare poate fi constatat doar de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sau de instanța de judecată”, a precizat Cristian Jura.

„În contextul analizei unei fapte de discriminare în temeiul OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, art. 20 alin. 6 precizează foarte clar: persoana împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalității de tratament. Este vorba despre principiul inversării sarcinii probei – cel acuzat de discriminare trebuie să dovedească că nu a discriminat”, a mai explicat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

CNCD nu funcționează, deși s-ar putea autosesiza! „În cazurile de discriminare, sarcina probei se inversează”

Cristian Jura a mai precizat, pentru Gândul, că s-ar putea autosesiza CNCD în acest caz, numai că, deocamdată, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu funcționează.

„MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea, nu Victor Ponta sau Daciana Sârbu. Că avionul a fost plin etc. Aici se inversează probatoriul. În mod normal, dacă eu declar ceva, trebuie să și dovedesc. În cazurile de discriminare, sarcina probei se inversează și cel acuzat de discriminare trebuie să dovedească faptul că nu a discriminat”, a mai spus Cristian Jura.

„CNCD-ul nu funcționează în momentul de față, pentru că pe data de 31 decembrie 2025 s-au încheiat mandatele, inclusiv mandatul meu, și s-a declanșat procedura de numire a noilor membrii. Săptămâna viitoare, marți, va avea loc votul în plen și va fi numit Colegiul Director al CNCD”, a declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„Este singurul copil scos din avion”

Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu. Aceasta ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie urcată în avionul care aduce prin Oman copiii acasă.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta”, a postat Dana Budeanu pe Facebook.

„Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, a mai scris Dana Budeanu.

Fetița fostului premier al României s-a aflat la studii, la Abu Dhabi, iar reprezentanții instituției s-au asigurat că ajunge la consulatul din Dubai în vederea plecării spre Oman. Numai că, la consulat, a aflat cu stupoare că nu poate pleca, pentru că așa ar fi dat ordin Oana Țoiu, ministrul userist al Afacerilor Externe ale României.

