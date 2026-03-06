Prima pagină » Știri » Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat

Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat

Cristian Lisandru
06 mart. 2026, 15:19, Știri
Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat

Irina, fetița minoră a lui Victor Ponta a primit „interzis” la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Situația tensionată din Orientul Mijlociu a avut ca rezultat și blocarea a mii de români în zona de conflict, iar fata lui Victor Ponta s-a aflat în această situație îngrijorătoare. Vineri, Irina a ajuns în România cu o aeronavă comercială a companiei Fly Dubai, dar undele seismice ale scandalului „marca USR” nu vor dispărea curând.

Fostul premier al României o acuză pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României – din partea USR – că a dat un „ordin direct” ca fata sa să nu urce în autocar.

În timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o joi, 5 martie 2026, Oana Țoiu nu a reușit să explice, punctual, de ce s-a ajuns la declanșarea unui astfel de scandal.

  • Oana Țoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului că îi demite dacă fiica lui Victor Ponta va urca în autocar. (mai multe detalii AICI)
  • Citește AICI declarația uluitoare a consulului general al României în Dubai.
  • Daciana Sârbu a anunțat că îi face plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu (toate informațiile AICI)

Pentru a afla dacă ne aflăm în fața unui caz clar de discriminare, Gândul a solicitat mai multe explicații din partea lui Cristian Jura, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Cristian Jura (CNCD): „Ne aflăm în fața unei prezumții simple de discriminare”

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru CNCD – a declarat că a urmărit toate declarațiile induse de acest scandal de amploare, după ce Dana Budeanu a dezvăluit, în mediul online, scenariul absurd în care a fost prinsă” fata minoră a lui Victor Ponta, iar la acest moment există „prezumția simplă de discriminare”.

Numai că trebuie luat în considerare un amănunt esențial, spune Cristian Jura, respectiv „principiul inversării sarcinii probei”. Oana Țoiu este cea care să demonstreze că nu a discriminat, dacă va fi făcută o sesizare la CNCD împotriva sa.

„Am văzut în presă declarațiile doamnei Dana Budeanu, declarațiile Dacianei Sârbu, răspunsul din partea MAE, și – în acest moment – ne aflăm în fața unei prezumții simple de discriminare, o prezumție simplă care plecă tocmai de la declarațiile amintite mai sus. Mai simplu, cineva se plânge ca a fost discriminat. Faptul ca s-a produs o discriminare poate fi constatat doar de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sau de instanța de judecată”, a precizat Cristian Jura.

„În contextul analizei unei fapte de discriminare în temeiul OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, art. 20 alin. 6 precizează foarte clar: persoana împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina  de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalității de tratament. Este vorba despre principiul inversării sarcinii probei – cel acuzat de discriminare trebuie să dovedească că nu a discriminat”, a mai explicat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

CNCD nu funcționează, deși s-ar putea autosesiza! „În cazurile de discriminare, sarcina probei se inversează”

Cristian Jura a mai precizat, pentru Gândul, că s-ar putea autosesiza CNCD în acest caz, numai că, deocamdată, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu funcționează.

„MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea, nu Victor Ponta sau Daciana Sârbu. Că avionul a fost plin etc. Aici se inversează probatoriul. În mod normal, dacă eu declar ceva, trebuie să și dovedesc. În cazurile de discriminare, sarcina probei se inversează și cel acuzat de discriminare trebuie să dovedească faptul că nu a discriminat”, a mai spus Cristian Jura.

„CNCD-ul nu funcționează în momentul de față, pentru că pe data de 31 decembrie 2025 s-au încheiat mandatele, inclusiv mandatul meu, și s-a declanșat procedura de numire a noilor membrii. Săptămâna viitoare, marți, va avea loc votul în plen și va fi numit Colegiul Director al CNCD”, a declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„Este singurul copil scos din avion”

Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu. Aceasta ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie urcată în avionul care aduce prin Oman copiii acasă.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta”, a postat Dana Budeanu pe Facebook.

„Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, a mai scris Dana Budeanu.

Fetița fostului premier al României s-a aflat la studii, la Abu Dhabi, iar reprezentanții instituției s-au asigurat că ajunge la consulatul din Dubai în vederea plecării spre Oman. Numai că, la consulat, a aflat cu stupoare că nu poate pleca, pentru că așa ar fi dat ordin Oana Țoiu, ministrul userist al Afacerilor Externe ale României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul
10:40
În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul
Gândul de Vreme Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:32, 05 Mar 2026
Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
EXCLUSIV Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare
19:02, 04 Mar 2026
Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare
ACCIDENT Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite
09:48, 04 Mar 2026
Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite
ACTUALITATE Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic
07:33, 04 Mar 2026
Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic
CONTROVERSĂ Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
13:54, 03 Mar 2026
Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Ce se întâmplă doctore
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
NEWS ALERT Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
16:44
Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
ACTUALITATE Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume
16:33
Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume
RĂZBOI Donald Trump a anunțat o singură condiție pentru a înceta războiul și pentru a face un Iran „măreț”
16:23
Donald Trump a anunțat o singură condiție pentru a înceta războiul și pentru a face un Iran „măreț”
NEWS ALERT Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale
16:14
Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale
SCANDALOS MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă
16:07
MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă
EXCLUSIV Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică
15:55
Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică

Cele mai noi

Trimite acest link pe