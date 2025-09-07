Prima pagină » EXCLUSIV » Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie elaborate definiții lipsite de ambiguitate”

Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie elaborate definiții lipsite de ambiguitate”

Cristian Lisandru
07 sept. 2025, 09:00, EXCLUSIV
Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie elaborate definiții lipsite de ambiguitate”

Asociația Hacking Work a lansat o petiție online intitulată „Vrem legea burnout”. Totodată, o inițiativă legislativă – „Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru reglementarea epuizării profesionale (burnout)” a fost depusă și, ulterior, retrasă de inițiatori.  

Burnout-ul – sindromul de epuizare profesională – este o stare de epuizare emoțională, fizică și mentală cauzată de stresul cronic la locul de muncă. Organizația Mondială a Sănătății îl definește ca fiind un fenomen ocupațional.

În petiția online se solicită:

  • Recunoașterea legală a burnout-ului ca fenomen ocupațional.
  • Prime măsuri de prevenție, protecție și sprijin psihologic și medical pentru angajați.
  • Reguli clare pentru reducerea și gestionarea stresului la muncă și respectarea dreptului la deconectare după muncă.
  • Programe prin care oamenii care au trecut prin burnout să poată reveni la muncă.

Reprezentanții asociației spun că, în România, 67% dintre angajați simt că se află în risc de burnout, iar asta plasează țara noastră pe locul 2 în Europa, imediat după Polonia, în ceea ce privește gradul de risc.

Ce prevede legislația din România

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru CNCD – a explicat că, în România, există Ordonanța Guvernului 137/2000, care a fost modificată în anul 202o prin introducerea mai multor prevederi referitoare la hărțuirea morală la locul de muncă.

Aș dori să încep cu ceea ce este reglementat deja, cu ceea ce este în vigoare la momentul la care noi discutăm. Ordonanța Guvernului 137/2000 – privind combaterea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – a fost modificată în anul 2020.

La acel moment, au fost introduse mai multe prevederi referitoare la hărțuirea morală la locul de muncă.

În definiția hărțuirii morale la locul de muncă regăsim sintagme referitoare la epuizare la locul de muncă sau la burnout. În esență, textele la care fac referire sunt următoarele:

„«(5.1) Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:

  • a) conduită ostilă sau nedorită;
  • b) comentarii verbale;
  • c) acțiuni sau gesturi.

(5.2) Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înțelesul prezentei legi, stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă».

Așadar, în legislația în vigoare se folosesc sintagmele «integritate fizică ori mentală», «sănătate fizică sau mentală», iar «stresul sau epuizarea fizică» intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă”, a explicat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

O lege separată pentru burnout sau modificări legislative?

CNCD nu a analizat, până acum, petiții care să aibă ca obiect „sănătate fizică” sau „epuizare fizică” la locul de muncă, a mai precizat Cristian Jura.

„Din perspectivă statistică, până acum – în cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – nu am avut de analizat o petiție care să aibă ca obiect strict «sănătate fizică» sau «epuizarea fizică», dezvăluie Cristian Jura.

În general, obiectul unor astfel de petiții este hărțuirea morală la locul de muncă, iar „sănătatea fizică” sau „epuizarea fizică”  sunt componente ale hărțuirii morale la locul de muncă.

Din parcurgerea propunerii legislative pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru reglementarea epuizarii profesionale (burnout) – acea propunere care între timp a fost retrasă -, am constatat că se dorește o transformare majoră, trecerea de la epuizare fizică/burnout ca și componentă a hărțuirii morale la locul de muncă, la epuizare fizică/ burnout ca și boală profesională.

Practic s-a dorit reglementarea epuizării profesionale, în scopul stabilirii unui cadru normativ clar și aplicabil pentru prevenirea, diagnosticarea și gestionarea acestui fenomen în România.

Conceptul de epuizare fizică/burnout ar fi urmat să fie reglementat prin modificarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și a Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii.

Dar, așa cum am precizat, această inițiativă legislativă a fost retrasă”, a mai explicat Cristian Jura, membru CNCD.

„Angajatorii au considerat că definiția epuizării fizice la locul de muncă/burnout nu este clară”

Întrebat care au fost considerentele ce au dus la retragerea inițiativei legislative, Cristian Jura a declarat că propunerea a fost retrasă în urma unor critici formulate de reprezentanți ai mediului de afaceri.

Propunerea a fost retrasă deoarece au existat critici ale mediului de afaceri cu privire la obligațiile angajatorilor, dar și la drepturile salariaților.

Angajatorii au considerat că definiția epuizării fizice la locul de muncă/burnout nu este clară, lasă loc de interpretări și ar putea fi folosită cu rea-credință.

Aș aminti de prevederile art. 253 alin. (1) din Codul Muncii care reglementează răspunderea angajatorului și care prevede că «Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul».

Și aș mai adăuga că regăsim în jurisprudența Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării cauze în care a fost constatată hărțuirea morală la locul de muncă, iar instanțele de judecată au acordat despăgubiri în cazul unor astfel de fapte.

Consider că este utilă o lege a burnout-ului, dar cred că ar trebui evaluate date statistice din România. Trebuie analizată legislația altor state, dar și hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene sau ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

În același timp, sunt necesare consultări cu Societatea Română de Medicina Muncii, cu asociații patronale, sindicate și partide politice, tocmai pentru a ajunge la un numitor comun. Doar așa pot fi elaborate definiții lipsite de ambiguitate și se poate ajunge la o variantă echilibrată a legii, agreată de toți factorii implicați”, a încheiat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXCLUSIV RECORD pentru finul lui Adi Mutu. Interlopul Alex „Copil Bătrân” se întoarce în arest după doar 16 ore de libertate/Ce acuzații grave i se aduc
07:00
RECORD pentru finul lui Adi Mutu. Interlopul Alex „Copil Bătrân” se întoarce în arest după doar 16 ore de libertate/Ce acuzații grave i se aduc
DEZVĂLUIRI Bolojan a eliminat PE ASCUNS criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control, într-o ordonanță a minerilor. Fost judecător CCR: „E o golăneală”. Cine este cel numit deja „MINERUL lui Bolojan”
16:21
Bolojan a eliminat PE ASCUNS criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control, într-o ordonanță a minerilor. Fost judecător CCR: „E o golăneală”. Cine este cel numit deja „MINERUL lui Bolojan”
EXCLUSIV Poliția a descoperit primele rețele de traficanți de droguri printre NEPALEZI. Ce fel de substanțe cumpără livratorii asiatici din București
07:00
Poliția a descoperit primele rețele de traficanți de droguri printre NEPALEZI. Ce fel de substanțe cumpără livratorii asiatici din București
DATE EXCLUSIVE NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
14:52, 05 Sep 2025
NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
ANALIZĂ EXCLUSIV După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
14:51, 05 Sep 2025
După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
EXCLUSIV Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid
13:56, 05 Sep 2025
Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Adevarul
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat între femeia din Iași și iubitul ei, care a omorât-o în bătaie, în dormitor. Clipele pasionale au devenit un coșmar
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
KanalD
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Decizie după excluderea lui Călin Georgescu. Au fost condamnați. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dat verdict final
Evz.ro
Cazierul judiciar poate fi descărcat direct pe telefon. Procedura, explicată pas cu pas
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
Momente de neuitat și emoții intense! Andrei și Alexandrina și-au făcut declarații de dragoste neașteptate la date-ul din Istanbul: „Vreau să-mi petrec tot restul vieții lângă tine”. Cei doi au fost martori și la o cerere în căsătorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
O femeie care tăia frânele unei trotinete electrice, prinsă de jandarmi în centrul Bucureștiului