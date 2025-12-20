Prea bătrân pentru un credit? Când anii devin un obstacol: bancă din România, sancționată de CNCD cu 10.000 lei pentru refuzul accesului la servicii bancare. Cristian Jura: „Criteriul vârstei nu poate fi singurul luat în considerare”

În România, vârsta poate deveni un criteriu de discriminare, iar un astfel de caz a fost analizat de Consiliul pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Potrivit legislației din România, vârsta este unul dintre criteriile protejate de OG 137/2000 privind combaterea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și este unul dintre criteriile din ce în ce mai prezente la CNCD.

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru CNCD – a declarat că vârsta este abordată, uneori, într-un context mai complex, legat de o dizabilitate, de singurătate, de acces la servicii de orice natură, inclusiv de servicii bancare sau de de acces la tehnologie.

În conformitate cu datele statistice, a mai precizat Cristian Jura, în jur de 30% din populația României are peste 50 de ani, aproximativ 6 milioane de persoane și aproximativ 20% are peste 60 de ani ceea ce reprezintă aproximativ 3.500.000 de persoane.

„A fost invocată și analiza de risc de creditare și definirea unor reguli în politicile de creditare”

De curând, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat cu o amendă contravențională de 10.000 o bancă din România pentru refuzul accesului la servicii bancare pe criteriul de vârstă.

„Petentul a mers la o unitate bancară, unde are un cont cu un sold la zi si a solicitat un card de credit în lei, dar a fost refuzat categoric pe motiv ca are peste 75 ani.

Evident, banca respectivă s-a apărat și a invocat cadrul extrem de reglementat, revenindu-i o serie de obligații de natură prudențială și de administrare a riscurilor, inclusiv regulamente ale BNR.

A fost invocată și analiza de risc de creditare și definirea unor reguli în politicile de creditare care se fac cu luarea în considerare a unor date/informații de ordin statistic .

. Înseamnă că, pentru a respecta cerință legală cu privire la existenta sursei de rambursare și respectarea gradului de îndatorare pe întreaga perioada de creditare, pot fi relevante, printre altele, speranța de viață la nivel național și statisticile proprii ale industriei bancare cu privire la capacitatea de rambursare corelată cu vârsta împrumutaților.

CNCD a apreciat că măsura în discuție este, în fapt, una prohibitivă absolut. O persoană care nu se încadrează în limita de vârstă nu va obține finanțare, indiferent de starea sa materială ori de nivelul veniturilor sale (care, spre exemplu, ar putea fi suficient pentru a asigura, în funcție de fiecare tip de credit și de perioada efectivă de creditare, restituirea sumei) sau de posibilitatea de construire a unor garanții reale sau personale”, a explicat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„Criteriul vârstei nu poate fi singurul criteriu de evaluare al riscului luat în considerare”

Practic, a mai precizat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul, „o persoană ce nu se încadrează în limita de vârstă nu beneficiază de o verificare corectă a bonității sale și este inclusă în statisticile generale legate de speranța de viață la nivel național”.

„CNCD a considerat că unul dintre criteriile de evaluare în cazul contractării unui produs de creditare, cel al vârstei, nu poate fi singurul criteriu de evaluare al riscului luat în considerare.

Persoanele fizice cu vârsta peste 75 de ani nu pot fi respinse la creditare doar pentru acest considerent, al vârstei, ci ar trebuie să fie analizate și celelalte criterii de risc.

Dar și în funcție de celelalte criterii de risc trebuie să respingă sau să admită cererile de creditare.

Mai mult, dacă se aduc garanții mobiliare/imobiliare necesare care să acorde riscul, sau un produs de asigurare, instituțiile creditoare nu au nici un motiv să refuze acordarea creditului pe criteriul de vârstă.

Cel mai probabil, banca respectivă va contesta în instanța amenda contravențională aplicată de CNCD, dar va fi interesant de urmărit ce va decide Tribunalul București, Înalta Curte de Casație și Justiție, eventul Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a mai declarat Cristian Jura, membru CNCD, în exclusivitate pentru Gândul.

