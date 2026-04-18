Scandal cu finul familiei Iohannis. Marius Vecerdea a lovit un membru al Federației Române de Tenis. Gândul publică imagini cu incidentul

Antrenorul de tenis și finul familiei Iohannis, Marius Vecerdea, este în centrul unui nou scandal, după ce a lovit un membru al Federației Române de Tenis cu un dosar. Incidentul s-a petrecut la Adunarea Generală a Federației Române de Tenis, unde au fost reprezentanți ai 52 de cluburi de tenis din țară.

Marius Vecerdea a fost prezent la Adunarea Generală a Federației Române de Tenis pentru a-și reprezenta clubul de la Sibiu. În imaginile surprinse de camera de supraveghere din sală se observă cum finul familiei Iohannis se ridică de pe scaun și merge spre masa unde se aflau mai multe dosare.

Acesta își ridică dosarul și, fără vreun motiv clar, îl lovește în cap pe un reprezentant al federației după care se întoarce la locul său. Conform unor surse, cel lovit de Vecerdea este președintele Comisiei pentru jucătorii de tenis cu dizabilități, Ioan Șerban.

După cele întâmplate, s-a propus la vot ca Marius Vecerdea să fie dat afară din ședință, iar 50 din 52 de voturi au fost „pentru”. După această sesiune a mai fost votată și declararea sa drept persona non grata, astfel că Vecerdea nu mai are voie să participe la adunări generale sau să candideze.

Vecerdea a fost implicat într-un scandal cu Ion Țiriac

Nu este pentru prima dată când Vecerdea este implicat într-un astfel de scandal. În 2021, antrenorul de tenis a chemat poliția și ambulanța la Adunarea Generală a FRT și a susținut că a fost agresat.

Atunci, Vecerdea a luat cuvântul în calitate de membru afiliat fără drept de vot și l-a acuzat în discursul său pe Ion Țiriac că a mințit și că nu a menționat în discursul său despre centrul regional de tenis de la Sibiu.

Ulterior, antrenorul de la Sibiu s-a năpustit asupra lui Țiriac, dar a fost ținut pe loc de un alt membru prezent la eveniment. Conflictul nu a luat sfârșit pentru că Vecerdea a cerut ca Țiriac să fie dat afară pentru o presupusă agresiune la care ar fi fost supus.

Majoritatea celor prezenți în sală au solicitat ca finul familiei Iohannis să nu mai fie lăsat să vorbească, iar Ion Țiriac s-a ridicat de pe scaunul de la prezidiu și a cerut ca ședința să fie oprită.

După câteva momente, Ion Ţiriac a părăsit sala de şedinţă, la fel şi Vecerdea, care a sunat la 112. În urma apelului său, la Adunarea Generală a FRT a venit un echipaj de poliţie, dar şi al ambulanţei, deoarece Vecerdea a susţinut că i s-a făcut rău.

Care sunt legăturile antrenorului sibian cu soții Iohannis

Marius Vecerdea este un personaj apropiat de familia Iohannis care s-a folosit de toate relațiile pentru a bloca ani la rând activitatea tenisului românesc. Mai mulți ani la rând, Federația Română de Tenis nu a primit bani de la Ministerul Sportului, pe vremea când Klaus Iohannis era președintele României.

Marius Vecerdea a dat în judecată și a reușit să blocheze finanțarea Federației pentru câțiva ani.

În perioada în care era primar al Sibiului, Iohannis și soția sa l-au cununat pe Vecerdea, astfel că acesta le-a devenit fin. Tot în aceeași perioadă, Marius Vecerdea a devenit antrenorul personal de tenis al soților Klaus și Carmen Iohannis.

De asemenea, antrenorul sibian a fost implicat într-o serie de afaceri „necurate” în SUA. Numele acestuia a apărut în instanțele din mai multe comitate ale statului Florida pentru diferite cauze, de la proceduri de divorț și faliment, acțiuni pentru colectarea datoriilor sau evacuare și până la încălcarea unor reguli de circulație în 2013.

