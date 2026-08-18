Invitat la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”, analistul Ștefan Popescu a fost întrebat dacă inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață. El consideră că războiul nu mai este doar o confruntare militară. În jurul lui s-au format și interese geopolitice și industriale.

Ștefan Popescu a explicat că industria dronelor, dezvoltarea software-ului și tehnologiile de stocare a energiei au devenit parte din această ecuație. Ucraina este și un teren pentru testarea unor astfel de tehnologii.

Războiul a devenit și un teren pentru dezvoltarea industriei

Ștfefan Popescu susține că războiul stimulează mai multe domenii industriale. De la drone și software până la baterii și sisteme de stocare a energiei. Ucraina devine astfel și un spațiu în care aceste tehnologii sunt dezvoltate și testate.

„Există o legătură între industriile care intră în această ecuație, fie că vorbim despre fabricarea dronelor, fie despre software, soluții de alimentare sau baterii de stocare a energiei electrice. Deci, există legături între industrii, iar Ucraina servește și acestui scop”, a susținut Ștefan Popescu, analist de politică externă.

Analistul a atras atenția și asupra deteriorării relațiilor dintre Rusia și Marea Britanie. El amintește cazul Skripal și vorbește despre existența unui „adevărat Război Rece”. Ștefan Popescu susține că Marea Britanie are un rol important în securitatea zonei baltice și în cadrul NATO. Analistul e de părere că aceste tensiuni au ecouri și în războiul din Ucraina.

Interesele industriale pot îngreuna negocierile de pace

Ștefan Popesu a explicat că războiul a devenit și un spațiu în care mai multe state își testează tehnologiile și capacitățile. Analistul e de părere că aceste interese pot contribui la prelungirea războiului și susține că niciuna dintre marile puteri implicate nu se grăbește să ajungă la o soluție de pace. Analistul afirmă că inclusiv Statele Unite au interese industriale în relația cu Ucraina și amintește acordul de cooperare în domeniul dronelor.

„Din păcate, pe această dramă au loc nu numai competiții geopolitice, ci și confruntări ale unor interese industriale”, a adăugat Ștefan Popescu.

Cât despre reconstrucția Ucrainei, Ștefan Popescu a avertizat că ar putea fi dificilă chiar și în cazul în care vor exista fondurile necesare. Multe dintre infrastructurile distruse au fost construite în perioada sovietică, iar unele dintre ele, spune analistul, nu mai pot fi recuperate.

Europa își accelerează reînarmarea pe fondul războiului din Ucraina

Planul european ReArm Europe – Readiness 2030, prezentat de Comisia Europeană în martie 2025, urmărește să mobilizeze până la 800 de miliarde de euro pentru consolidarea apărării europene. Bruxelles-ul vrea ca statele membre să investească mai mult în armatele lor, dar și în industria europeană de apărare.

O componentă importantă este SAFE (Security Action for Europe), prin care UE pune la dispoziția statelor membre împrumuturi de până la 150 de miliarde de euro pentru achiziții comune și investiții în apărare. Sunt vizate domenii precum dronele, muniția, rachetele, apărarea antiaeriană și alte tehnologii militare.

Ucraina intră în industria europeană de apărare

Războiul din Ucraina a accelerat schimbarea strategiei europene de apărare. UE nu urmărește doar să își crească propriile capacități militare, ci și să apropie industria ucraineană de industria europeană de apărare. În cadrul SAFE, Ucraina poate participa la proceduri comune de achiziții, iar companiile ucrainene sunt eligibile pentru proiecte finanțate prin acest mecanism. În 2025, 15 dintre cele 19 planuri naționale SAFE depuse de statele membre includeau proiecte cu Ucraina.

Ucraina devine parte din cercetarea europeană în domeniul apărării

Integrarea nu se oprește la achiziții. UE a decis asocierea Ucrainei la Fondul european de apărare, ceea ce deschide pentru companiile și instituțiile ucrainene posibilitatea de a participa la proiecte europene de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării. Această apropiere are și o componentă industrială. Ucraina a acumulat, în timpul războiului, experiență importantă în utilizarea dronelor, a sistemelor autonome și a altor tehnologii militare. Integrarea acestei experiențe în industria europeană poate accelera dezvoltarea unor noi capacități de apărare.

Războiul din Ucraina schimbă industria de apărare a Europei

ReArm Europe apare, astfel, într-un moment în care Europa încearcă să își reducă dependențele strategice și să își crească producția militară. Consiliul UE vorbește despre nevoia de a crește capacitatea industriei europene de apărare și de a putea produce echipamentele necesare în cantitățile și ritmul cerute de noul context de securitate. Pentru Ucraina, apropierea de industria europeană de apărare poate însemna acces la noi proiecte, tehnologii și piețe. Pentru Europa, cooperarea cu Ucraina înseamnă acces la experiența acumulată de o țară aflată în război și dezvoltarea unor capacități militare adaptate noilor tipuri de conflict.