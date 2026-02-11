Prima pagină » Actualitate » Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”

11 feb. 2026, 06:00, Actualitate
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Flota de autobuze STB începe să sufere tot mai mult. Sunt zeci de autobuze Otokar trase pe dreapta, fiind cu defecțiuni majore, mai ales după ce au ieșit din garanție. Pe de altă parte, legendarele Mercedes Citaro au început și ele să crape, iar când se strică, nu există piese. Sindicaliștii îl acuză pe fostul primar Nicușor Dan pentru acest dezastru.

„La STB nu mai sunt bani nici de piese de schimb. Autobuzele se strică în fiecare dimineață. Sunt zeci de vehicule Otokar care zac prin garaje, pentru că nu are cine și cum să le repare. Au ieșit din garanție, iar turcii nu se mai ocupă de ele.

Probleme sunt și cu autobuzele Mercedes Citaro, cumpărate acum 20 de ani, pe vremea primarului Adriean Videanu. Acum, când e frig afară, mai ales diminețile, se pleacă foarte greu cu ele, iar șoferii îngheață de frig până reușesc să le încălzească”, a declarat pentru Gândul Valer Ciobănescu, președintele Sindicatului Transpublic din STB.

Acesta mai susține că toate problemele cu care se confruntă STB pleacă de la Nicușor Dan, de pe vremea când era primar.

Nicușor Dan a tăiat bugetul STB, a subfinanțat această instituție”

„Nicușor Dan a tăiat bugetul STB, a subfinanțat această instituție. Din 2020, de când a tăiat el din bani, bugetul nu a mai crescut. Nu a vrut să dea deloc bani pentru mentenanța autobuzelor Citaro. Mai rău ca acum nu a fost niciodată STB”, mai spune Valer Ciobănescu.

În ceea ce privește autobuzele Orokar, acestea se strică pe bandă rulantă, iar câteva dintre ele au luat foc.

Cât au costat autobuzele Otokar

În aprilie anul trecut, un autobuz Otokar s-a aprins din senin în timp ce era parcat în autobază.

Tot anul trecut, un astfel de vehicul produs în Turcia s-a făcut scrum pe Șoseaua Mihai Bravu din București, iar imaginile uluitoare pot fi văzute AICI.

În decembrie 2023, un autobuz Otokar a ars din temelii în Drumul Taberei. Și atunci, focul s-a aprins de la motor, în spatele autobuzului.

Primăria Capitalei a cumpărat în 2018, cu suma de 458.100.826 de lei fără TVA, 400 de autobuze Otokar.

Este „alarmă” la STB după ce o șină a intrat prin podeaua unui tramvai. S-a recurs la măsuri speciale, ca să nu se ajungă la HAOS în București

