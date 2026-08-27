Peter Cullen, actorul canadian care a fost vocea din spatele personajului Optimus Prime în ultimii 40 de ani, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani.
Actorul celebru din „Transformers” a murit miercuri, pe 26 august, în locuința sa din Los Angeles, a comunicat agentul său pentru Hollywood Reporter.
Peter Cullen, născut pe 28 iulie 1941, a dat voce mai multor personaje din desene animate și filme, de la măgărușul Eeyore din „Winnie-the-Pooh”, King Kong, Predator la personaje din „Gremlins”.
Timp de patru decenii, el a fost vocea lui Optimus Prime din serialul „Transformers” din 1984. Ultimul film când l-a mai interpretat vocal pe protagonistul robotic a fost „Transformers: Rise of the Beast” din 2023.
El a mai dat vocea personajului iubit de generația milenială în seriale și în jocurile „Transformers”, inclusiv într-o apariție în jocul battle-royale „Fortnite”.
Sursa Foto: Paramount Pictures