Un bărbat a decedat, joi, pe o plajă din Eforie Nord, după ce a ignorat steagul roșu, care interzice scăldatul din cauza condițiilor periculoase, și a intrat în mare. Acesta fusese salvat de 3 ori de salvamari tot astăzi.
Potrivit primelor informații, bărbatul a fost scos din apă în stare de inconștiență, iar salvamarii au început imediat manevrele de resuscitare, dar acesta nu a mai putut fi salvat. La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD, pentru a sprijini intervenția echipajelor medicale și pentru a-l prelua pe turist.
Bărbatul ar mai fi fost scos de trei ori din apă în cursul zilei, după ce a ignorat avertismentele salvamarilor și a revenit de fiecare dată în mare.
La cea de-a patra intrare în apă, turistul a fost scos inconștient, iar echipele de intervenție au început resuscitarea pe plajă, sub privirile celorlalți turiști.
Intervenția are loc în contextul în care, joi, steagul roșu a fost arborat pe mai multe plaje de pe litoralul românesc. Turiștii au fost avertizați că intrarea în apă este strict interzisă, din cauza mării agitate și a curenților puternici și periculoși.
La acest moment, intervenția echipajelor medicale este în desfășurare.