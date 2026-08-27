Avertismentul lui Ilie Bolojan pentru autoritățile locale. Ce se va întâmpla în câteva zile cu proiectele nefinalizate din PNRR

Premierul demis Ilie Bolojan a convocat prefecții și responsabilii de proiectele finanțate din fonduri europene pentru a-i trage la răspundere pe cei care nu și-au îndeplinit obiectivele și a le comunica că ori vor da banii înapoi ori vor trebui să scoată bani din bugetele locale pentru a le finaliza. Din cele peste 15.000 de proiecte existente în toată țara, aproape o treime sunt nerecepționate. Pentru acestea, Ilie Bolojan a transmis autoritățile locale că vor trebui să ramburseze banii încasați.

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NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate Loading ... Loading ... „Din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai aveam de recepționat peste 4.500”

„În această dimineață, am avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin programul PNRR.

Din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai aveam de recepționat peste 4.500 de investiții.

Peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună. Investițiile finalizate până la sfârșitul lunii vor avea finanțare nerambursabilă, asigurată prin PNRR. Asta înseamnă că autoritățile locale și constructorii s-au organizat bine și nu vor pierde fonduri.

Mai sunt câteva zile pentru încheierea recepțiilor, inclusiv completarea documentelor finale, iar toate serviciile guvernamentale vor asista autoritățile locale pentru a-și putea încasa banii”, a scris premierul demis pe Facebook.

„Lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale”

„Cererile de plată vor putea fi depuse în luna septembrie și vor fi achitate în câteva zile. Conform legii de închidere a programului PNRR, aprobată ieri în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale. Până la sfârșitul lunii octombrie vom inventaria proiectele nefinalizate și sumele necesare terminării acestora. În condițiile în care investițiile vor fi încheiate până la sfârșitul acestui an, autoritățile locale vor trebui să contribuie cu fondurile pentru lucrările derulate după sfârșitul lunii august. Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii”.

„Dacă nu vor termina lucrările nici până la sfârșitul acestui an, vor trebui să ramburseze și banii încasați pentru lucrările realizate până la sfârșitul acestei luni”