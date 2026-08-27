FLASH NEWS Tanczos Barna exclude ca UDMR să colaboreze cu AUR și spune că România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu puteri depline
18:52
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns joi la Chișinău pentru a participa la evenimentele dedicate celei de-a 35-a aniversări a Independenței Republicii Moldova. Liderul de la Kiev este întâmpinat de Maia Sandu, la Președinție.
În continuare, este programată o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei.
La ora 19:25, Maia Sandu va susține o conferință de presă, alături de cei doi înalți oaspeți – președinții Volodimir Zelenski și Nicușor Dan.
Seara, Maia Sandu, Volodimir Zelenski și Nicușor Dan vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor.