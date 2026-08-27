Trei cetățeni români au fost prinși în flagrant de carabinierii din Roma în timp ce operau escrocheria cunoscută sub numele de „jocul celor trei clopoțele” (truffa delle tre campanelle). Cei trei, care au antecedente penale și sunt fără adăpost, ar fi acționat împreună, fiecare având un rol bine stabilit pentru a-i convinge pe trecători că pot câștiga bani, relatează presa din Italia.

Escrocheria era pusă la punct până în cele mai mici detalii

Cei trei români, cu vârste de 41, 42 și 26 de ani, au fost identificați pe Via degli Arcioni, în cartierul Trevi, în timpul unei operațiuni desfășurate de carabinierii Comandamentului Piazza Venezia din Roma.

Potrivit anchetatorilor, grupul pregătea o tarabă pentru „jocul celor trei clopoțele”, o escrocherie stradală cunoscută în zonele turistice din marile orașe europene.

Cei trei aveau roluri bine stabilite: unul juca rolul crupierului, în timp ce ceilalți doi se prezentau drept jucători sau persoane care cunoșteau foarte bine mecanismul jocului.

Cum funcționează escrocheria ‘ jocul celor trei clopoțele ‘ la Roma

Prin diverse trucuri, susțin carabinierii, suspecții îi făceau pe trecători să creadă că au șanse reale să câștige bani. Unul dintre principalele tertipuri consta în ascunderea mingii în momentul în care era plasat pariul.

Cei doi complici care se prezentau drept jucători ar fi contribuit la crearea impresiei că jocul este unul corect și că pot fi obținute câștiguri importante. În acest fel, turiștii și trecătorii erau încurajați să își pună propriii bani în joc.

Carabinierii au confiscat banii și echipamentele

Intervenția forțelor de ordine a pus capăt activității grupului. Carabinierii au confiscat toate obiectele folosite pentru organizarea jocului, precum și 400 de euro în numerar, sumă considerată a proveni din câștigurile obținute până în acel moment.

Cei trei au fost denunțați către Autoritatea Judiciară pentru presupusa implicare în activități de fraudă și jocuri de noroc.

În plus, autoritățile italiene au dispus împotriva lor un Daspo Urbano, măsură care le interzice șederea în zonă pentru 48 de ore. Fiecare dintre cei trei a primit și o amendă administrativă de 100 de euro.

La acestea s-a adăugat o amendă de 400 de euro pentru încălcarea Regulamentului Poliției Locale din Roma Capitalei.

Ce este măsura Daspo Urbano primită de români

Daspo Urbano este o măsură administrativă de prevenție din Italia care interzice unei persoane accesul în anumite zone publice (cum ar fi așezările urbane centrale, gări, zone turistice sau din jurului localurilor).

Poliția locală poate cere unei persoane să părăsească imediat o anumită zonă pe o perioadă de 48 de ore, dacă aceasta a comis fapte antisociale (tulburarea liniștii, scandal, cerșetorie agresivă, consum de alcool în locuri interzise sau blocarea accesului în spații publice)