Rusia a amenințat oficial că va lovi obiective și echipamente militare britanice, atât pe teritoriul Ucrainei, cât și în afara acestuia, în cazul în care armata ucraineană va continua să atace teritoriul rus folosind arme furnizate de Londra. Avertismentul a fost lansat joi de purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul unui briefing de presă.

„Am avertizat în mod repetat că răspunsul la atacurile ucrainene asupra teritoriului Rusiei, folosind arme britanice, ar putea fi reprezentat de orice obiectiv militar și echipament britanic din Ucraina și din afara acesteia”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE rus. Zaharova a amenințat, de asemenea, cu „consecințe catastrofale” și a cerut guvernului britanic să renunțe la o poziție „ostilă și agresivă” față de Moscova.

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Reacția Moscovei vine după ce Regatul Unit a anunțat luni, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, că va oferi Kievului acces la tehnologii secrete pentru a începe producția proprie de rachete cu rază lungă de acțiune Storm Shadow.

Amenințările adresate Marii Britanii din partea Moscovei nu sunt noi. La mijlocul lunii august, ambasada rusă din Londra a vorbit, de asemenea, despre „consecințe”, după ce trupele ucrainene au folosit, se presupune, drone de producție britanică pentru a lansa atacuri asupra Rusiei. Londra a reacționat într-un mod aparent calm: un reprezentant al Ministerului Apărării britanic a declarat că Marea Britanie continuă să fie „alături” de Ucraina și nu își va schimba cursul.