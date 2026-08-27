Tanczos Barna, vicepremierul interimar al României, spune că țara are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. De asemenea, partidul UDMR este dispus să participe la formarea noului Executiv, dar exclude orice colaborare cu AUR, aceasta fiind „singura linie roșie” a partidului.

Tanczos Barna spune că UDMR încearcă să medieze negocierile pentru formarea noului Guvern. Formațiunea are în plan să propună și soluții alternative, însă singura variantă exclusă de UDMR este colaborarea cu AUR, indiferent de forma acesteia. Numește excluderea drept „singura linie roșie” a partidului.

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„Am spus de la bun început că la noi singura linie roșie este o excludere a unei colaborări cu AUR. Deci în orice variantă, nici un guvern minoritar care e susținut de AUR nu o să fie susținut de UDMR. În rest, încercăm și noi să fim un fel de catalizator, să încercăm să mediem, încercăm să venim cu variante alternative”, a declarat liderul UDMR, joi, la B1 TV.

Barna susține că rămân „foarte puține variante”, dacă între PNL și PSD nu va exista comunicare

Vicepremierul interimar al României spune că blocajul politic poate fi depășit prin reluarea dialogului dintre PNL și PSD. În lipsa unei comunicări între cele două partide, opțiunile pentru formarea Guvernului sunt limitate.

„Sper că, începând cu luna septembrie, lucrurile să intre pe un alt făgaș. Să înceapă discuțiile între cele două partide mari, practic. Pentru că dacă între PNL și PSD nu există absolut nicio comunicare, rămân foarte puține variante”, a mai precizat Tanczos Barna.

El spune că partidele trebuie să ajungă rapid la un compromis și să formeze un Guvern stabil cel puțin până în primăvara anului viitor, când ar urma să fie adoptat noul buget. El a atras atenția și asupra instabilității politice. Potrivit lui Tanczos Barna, ultimul Guvern care și-a dus mandatul până la capăt a fost cel condus de Adrian Năstase, între 2000 și 2004.

„România n-a mai avut majoritate solidă de foarte mulți ani pentru că niciun guvern n-a reușit să-și ducă la bun sfârșit mandatul de patru ani. Din 2004 încoace ultimul guvern care a stat patru ani fără modificări și fără cutremure a fost guvernul Năstase. majoritatea aceea solidă nu prea mai există de 22 de ani, dar măcar o majoritate care să ducă această țară până în primăvara anului viitor, cu un buget nou, cu niște programe noi, cu asumări de decizii, este absolut necesară”, conchide Tanczos Barna.

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