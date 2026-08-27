Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că circulația pe Autostrada Moldovei, de la Adjud până la Bacău, se deschide pe 31 august 2026, de la ora 16:00. Azi, 27 august, a vizitat șantierul unde constructorul finalizează ultimele detalii.

Tronsonul respectiv are 47,1 kilometri. În prima etapă, șoferii vor putea circula până la nodul rutier al VO Bacău. Ulterior, traseul va fi extins cu încă 4 kilometri, până la Bacău Nord. După deschidere, Autostrada A7 va avea 241,62 kilometri circulabili între Ploiești și Pașcani.

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„Luni, 31 august, ora 16:00: deschidem circulația pe autostradă între Adjud și Bacău Sud!

Am fost astăzi pe șantier, unde constructorul român (UMB) finalizează ultimele detalii, și am făcut ultima verificare înainte de deschidere.

Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la București va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al VO Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui.

În perioada imediat următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația se va extinde până la Nodul Rutier Bacău Nord al VO Bacău (încă 4 km). Am ales această etapizare pentru un singur motiv: deschidem fiecare kilometru doar atunci când conexiunile lui sunt complete și sigure.

Odată cu deschiderea sectorului Adjud – Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7 (Ploiești – Pașcani), ale cărei loturi în execuție sunt finanțate prin PNRR.

Moldova își primește autostrada — și, odată cu ea, perspective economice concrete de dezvoltare!”, a anunțat Cristian Pistol pe Facebook.

Apar și primele benzinării pe A7

De altfel, recent, Cristian Pistol a anunțat și că au fost desemnați câștigătorii pentru concesionarea primelor două benzinării de pe Autostrada Moldovei A7. Spațiile de servicii vor fi amenajate pe ambele sensuri, în zona Valea Râmnicului, la kilometrul 9. Contractul va fi semnat după soluționarea eventualelor contestații. MOL România Petroleum Products SRL a fost desemnată câștigătoare pentru cele două spații de servicii de pe A7. Compania va proiecta, amenaja, opera și întreține benzinăriile, iar concesiunea este valabilă 20 de ani. Vezi AICI ce dotări vor avea benzinăriile.

Sursă foto & video: Facebook Cristian Pistol