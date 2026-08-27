Britanicii care nu-și pot pune panouri solare pe acoperiș au acum opțiunea să și le monteze pe balcon. Prima companie care va oferi astfel de sisteme solare este Argos. Acestea pot fi conectate la o priză standard de perete.

Panourile solare de pe balcon costă până în 500 de lire

Astăzi este prima zi în care britanicii pot achiziționa panouri solare de balcon cu conectare directă. Proprietarii care nu-și puteau monta panouri solare electrice din diverse motive vor putea acum să beneficieze de energie electrică la un preț redus. Momentan, acestea se găsesc doar la compania Argos, dar, cu siguranță, vor apărea și la ceilalți retaileri mari din industrie cât de curând, potrivit The Guardian.

Prețurile sunt cuprinse între 400 și 500 de lire sterline, în funcție de capacitatea sistemului. Graham Biggart, directorul general al Argos, susține că prețurile mai accesibile îi pot ajuta pe mai mulți oameni să folosească această tehnologie și să găsească soluții practice pentru reducerea consumului de energie.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Panourile solare pot fi montate pe un balcon sau o terasă

Panourile solare amplasate pe balcon nu sunt o noutate. În Germania și Spania sunt deja populare de ceva timp. Acestea pot fi conectate la o priză normală de perete ca să genereze energia solară de pe un balcon, o terasă sau orice alt spațiu din exterior. Energia solară este dirijată direct în circuitul electric al imobilului ca să alimenteze aparatele electrocasnice.

În Regatul Unit, vor fi puse în vânzare sisteme solare de 800 de wați, de aproximativ cinci ori mai mici decât o instalație fotovoltaică obișnuită montată pe acoperișul unei case. Acestea nu pot asigura singure energia necesară unei locuințe, însă pot reduce factura anuală de electricitate a unei gospodării cu până la 110 lire sterline.

Miatta Fahnbulleh, secretarul pentru energie, spune că panourile solare care pot fi conectate direct la rețea reprezintă o soluție simplă și accesibilă pentru oamenii care vor să își reducă facturile și să înceapă să economisească.

Cât de mult poate economisi fiecare gospodărie depinde însă de energia produsă de panouri. Cantitatea de electricitate generată variază în funcție de poziția și orientarea panourilor, dar și de condițiile meteo din fiecare zi.