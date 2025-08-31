Controverse la Veneția după ce a fost prezentat filmul despre ascensiunea lui Vladimir Putin

Atmosferă incendiară la Festivalul de Film de la Veneția: Paul Dano, Alicia Vikander și Jude Law împart genericul din „Magicianul de la Kremlin”, inspirat după romanul lui Giuliano da Empoli.

Este un film despre ascensiunea dictatorului Vladimir Putin la conducerea Federației Ruse după prăbușirea Uniunii Sovietice, din viziunea unuia dintre consilierii săi apropiați.

Pelicula de 156 de minute a fost deja nominalizată la „Leul de Aur”.

Jude Law, cunoscut pentru prestația sa din filmul „Enemy at the Gates”, în rolul lunetistului sovietic, Vasili Grigorievici Zaițev, îl va interpreta pe președintele rus Vladimir Putin.

Actorul a spus anul trecut ce a simțit când a început să intre în rol: „un Everest de escaladat”. Actorul a venit pe covorul roșu, îmbrăcat în costum alb, cu papion, pe când Paul Dino a venit îmbrăcat în negru, tot cu papion.

Alicia Vikander din „Tomb Raider”, care a jucat alături de Jude Law în filmul „Firebrand” (ultimele zile din viața regelui Henry al VIII-lea al Angliei), a venit îmbrăcată într-o rochie bleumarin.

La festival a fost prezentat și un film despre Frankestein, în varianta mexicană, transmite Știrile PRO TV.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: Știrile PRO TV

