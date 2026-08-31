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Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări

Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
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Filmul „Lumea care va veni”, regizat de Mona Fastvold, a fost filmat în România, într-o zonă izolată din Munții Carpați. Echipa de producție a ales satul Dâmbovicioara din județul Argeș ca să redea atmosfera rurală din statul New York, în anul 1856. Au fost construite case și ferme de la zero.

Dâmbovicioara a fost locul ales pentru filmul Monei Fastvold

Principala locație a filmului a fost în Dâmbovicioara, un sat din județul Argeș, la poalele Munților Piatra Craiului. Zona a atras echipa de filmare datorită peisajului natural. Pajiștile, pădurile și dealurile oferă imaginea unei regiuni izolate, fără clădiri moderne care să apară în cadre. În poveste, locul trebuie să pară o zonă rurală din statul New York. Munții Carpați au înlocuit astfel peisajul american din secolul al XIX-lea.

Casele din film au fost construite de la zero

Fermele din „Lumea care va veni” nu erau construcții vechi,  echipa a ridicat casele direct în valea din Dâmbovicioara. Scenograful Jean-Vincent Puzos a construit clădirile de la zero. Casele au servit atât pentru scenele din exterior, cât și pentru cele din interior. Astfel, producția nu a avut nevoie de un platou separat pentru aceste secvențe. Peisajul real a avut un rol important în film. Animalele din fermele din apropiere, vremea schimbătoare și lumina naturală au contribuit la atmosfera poveștii.

Filmările au avut loc în două perioade diferite

Producția a durat 24 de zile și s-a desfășurat în două etape. Prima perioadă a avut loc în august și septembrie 2019, iar echipa a revenit și în noiembrie. Pauza dintre filmări i-a permis regizoarei Mona Fastvold să surprindă schimbarea anotimpurilor. În unele scene, valea apare sub zăpadă, ceea ce accentuează izolarea locului. Filmul a fost realizat pe peliculă Super 16. Materialul a ajuns apoi la Cinelab din București pentru procesare. Capitala României a avut, prin urmare, un rol tehnic în producție.

Katherine Waterston și Vanessa Kirby, actrițele care le interpretează pe Abigail și Tallie, au petrecut perioada filmărilor în apropierea platourilor.

Dâmbovicioara rămâne o destinație accesibilă, însă fermele construite pentru film nu sunt prezentate ca atracții cinematografice deschise publicului. Vizitatorii zonei pot recunoaște în continuare caracterul peisajului ales de producție: pășuni, pante împădurite, ferme și văi încadrate de munți.

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