Donald Trump a declarat că liderii Iranului sunt „duri și inteligenți, dar foarte răi” și a susținut că acestora nu trebuie să li se permită să dețină arme nucleare. Președintele american a afirmat că Statele Unite vor câștiga războiul cu Iranul, chiar dacă autoritățile de la Teheran nu vor semna un acord.

Donald Trump avertizează: Liderii de la Teheran nu trebuie să dețină arme nucleare

Donald Trump a declarat că oamenilor cruzi și răi care se află la putere în Iran nu trebuie, în niciun caz, să li se permită să dețină arme nucleare.

„Sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi. Sunt oameni foarte cruzi și răi, și dacă ar avea arme nucleare, Israelul nu ar mai exista. Dacă eu nu aș fi fost președinte, Israelul nu ar mai exista”, a declarat Trump.

Președintele american a mai spus că războiul cu Iranul se va încheia cu victoria Statelor Unite, indiferent dacă autoritățile iraniene doresc sau nu să semneze un acord.

Planul lui Donald Trump pentru victoria SUA în conflictul cu Iranul

Trump a susținut că economia Iranului se prăbușește sub presiunea sancțiunilor occidentale și a sugerat că va veni un moment în care autoritățile iraniene vor fi nevoite să ia o decizie.

„Va veni un moment în care fie vom câștiga noi, fie ei vor face ceva. Eu nu mă opun victoriei. Nu am nevoie de o semnătură pe o foaie de hârtie”, a subliniat Trump.

Președintele SUA a adăugat că prețurile petrolului „vor scădea ca o rachetă” după victoria Statelor Unite asupra Iranului.

Trump, mesaj dur pe Truth Social: „Iranul este oficial recunoscut ca un stat eșuat. Este mort!”

Într-un mesaj separat publicat pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump a descris Iranul în termeni extrem de duri. Președintele american a susținut că țara nu mai are armată și economie funcționale și că singurii săi aliați sunt reprezentanții mass-media americane care, în opinia sa, răspândesc informații false.