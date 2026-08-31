De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție

Clotilde Armand a fost condamnată, luni, nedefinitiv, de Judecătoria Sectorului 1 pentru patru fapte de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată, acest dosar fiind unul declanșat urmare unei plângeri penale a fostului edil al sectorului 1, Tudorache.

Distinct de plângerea lui Tudorache anchetatorii au stabilit prin rechizitoriu, ce are la bază probe concrete, că felul în care Clotilde Armand a acționat în cazul proiectului în jurul căruia se învârte infracțiunea nu ar fi legal.

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Astfel, după trimiterea în judecată dosarul procurorilor a trecut prin filtrul Camerei preliminare, procedură în timpul căreia, un magistrat al instanței, verifică anterior începerii efective a judecății toate piesele dosarului precum probele și legalitatea administrării lor, primește cererile și excepțiile părților din dosar, admite sau respinge și dispune după caz fie începerea judecății fie restituirea cauzei la procurori pentru refacerea parțială sau integrală a unor acte din dosar.

Înainte de fapta penală

Înainte de cercetarea penală a fostului edil Armand, în noiembrie 2022, ANI stabilea că primarul Sectorului 1 s-a aflat în conflict de interese și incompatibilitate, în legătură cu numirea sa ca manager într-un proiect finanțat cu fonduri europene derulat de Primăria Sector 1.

ANI a cerut ca Armand să nu poată ocupa nici o funcție publică timp de trei ani.

Ulterior edilul a atacat pe toate căile acest raport iar în decembrie 2024 instanța supremă a stabilit definitiv menținerea raportului ANI.

„8199/2/2022 – Respinge recursul declarat de recurenta-reclamantă Clotilde Marie Brigitte Armand împotriva sentinţei nr. 389 din 11 martie 2024 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi recursul declarat de recurenta reclamantă împotriva aceleiaşi sentinţe, în ceea ce priveşte soluţia de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, ca nefondate.

Definitivă. Pronunțată astăzi, 11 decembrie 2024, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în decizia ICCJ de la acel moment

Istoricul dosarului la instanță

Cazul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 în 24 aprilie 2024 iar procedura camerei preliminare a durat aproape un an. După validarea tuturor actelor anchetatorilor, la 13 februarie 2025 judecătorii au început judecarea efectivă a cazului.

În 4 noiembrie 2011 Judecătoria Sectorului 1 a stabilit în fond, în procedura Camerei preliminare, să respingă toate cererile și excepțiile invocate de apărarea fostului edil de la Sectorul 1 și a dispus începerea judecării cauzei.

„ În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., respinge cererile și excepțiile formulate de inculpata Armand Clotilde-Marie-Brigitte, ca neîntemeiate.

În temeiul art. 346 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 35 alin. (1) ?i art. 41 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C.proc.pen., constată că Judecătoria Sectorului 1 București este competentă din punct de vedere material ?i teritorial să soluționeze prezenta cauză.

În temeiul art. 346 alin. (2) C.proc.pen., constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 11057/160/P/2022 din data de 24.04.2024 al Parchetului de pe lângă Sectorului 1 București, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Dispune începerea judecății cauzei față de inculpata Armand Clotilde-Marie-Brigitte , … , sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată (4 acte materiale), prevăzută de art. 301 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunțată în cameră de consiliu, astăzi, 04.11.2024”, se arată în decizia instanței de la acel moment.

Ulterior Curtea de Apel București a menținut această decizie definitiv astfel că judecata efectivă a început la Judecătorie.

Acuzațiile anchetatorilor pe larg

Clotilde Armand a fost trimisă în judecată în aprilie 2024, fiind acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție, majorându-și astfel indemnizația lunară.

Dosarul a fost deschis după ce Agenția Națională de Integritate a reclamat-o că s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri printr-un proiect european.

„În perioada mai 2022 – august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție” (…) inculpata Armand Clotilde – Marie – Brigitte a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute)”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 la trimiterea în judecată a dosarului.

Procurorii spun că, în perioada mai 2022 – august 2022, în calitatea sa de primar al Sectorului 1 din București, Clotilde Armand s-a desemnat manager al proiectului de îmbunătățire a capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupție.

Din această poziție, „în baza unei rezoluții infracționale unice”, Armand ar fi emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute), spun procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Armand este acuzată că a emis pe 6 mai 2022 o dispoziție prin care, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022 în echipa de management a proiectului.

Fapta pe cifrele ajunse în buzunarul fostului edil

Astfel, spun procurorii, primarul și-ar fi majorat indemnizația lunară cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferența de 1.533 lei reprezentând impozite și contribuții, fiind reținută și transferată de angajator la bugetul de stat.

De asemenea, potrivit procurorilor, în data de 7 iunie 2022, a emis o decizie prin care, pentru timpul lucrat în luna mai 2022, și-a majorat indemnizația lunară aferentă lunii mai 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferența de 2.331 lei reprezentând impozite și contribuții, fiind reținută și transferată de angajator la bugetul de stat.

Anchetatorii spun că, pe 5 iulie 2022, a emis o dispoziție prin care și-a majorat indemnizația lunară aferentă lunii iunie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferența de 1.533 lei reprezentând impozite și contribuții, fiind reținută și transferată de angajator la bugetul de stat.

Iar pe 1 august 2022 primarul ar fi emis o dispoziție prin care și-a majorat indemnizația lunară aferentă lunii iulie 2022 cu suma de 5.616 lei.

Din această sumă a încasat 3.285 lei în contul personal, diferența de 2.331 lei reprezentând impozite și contribuții, fiind reținută și transferată de angajator la bugetul de stat.

Condamnarea primei instanțe

Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. Decizia nu e definitivă.

Armand a fost condamnată la un an de închisoare cu amânare executării pedepsei în dosarul în care a fost judecată pentru modul în care și-a majorat indemnizația, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată.

Ce obligații i-a impus instanța fostei primărițe Clotilde Armand

Instanța i-a impus lui Clotilde Armand obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani și a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus inculparea.

„Stabileşte inculpatei Armand Clotilde – Marie – Brigitte pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane în formă continuată (4 acte materiale). Stabileşte inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitării dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul Judecătoriei Sectorului 1. „În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen., stabileşte inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitarii dreptului de a fi alesă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale. În temeiul art. 65 alin. (1) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen., stabileşte inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii dreptului de a fi alesă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale. În temeiul art. 83 C.pen. şi art. 84 C.pen., dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pe parcursul căruia, în considerare prevederilor art. 85 alin. (1) C.pen., inculpatei îi revine obligaţia de a respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 86 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) C.pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În temeiul art. 404 alin. (3) C.pr.pen raportat la art. 83 alin. (4) teza a II-a C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 88 C.pen., referitoare la revocarea amânării aplicării pedepsei cu consecinţa aplicării şi executării pedepsei iniţial amânate, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor impuse sau al săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În temeiul art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen., dispune confiscarea sumei de 18.720 lei. În temeiul art. 274 alin. (1) teza I C.pr.pen., obligă pe inculpată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 2000 lei, din care suma de 1000 lei aferentă fazei de urmărire penală, suma de 500 lei aferentă fazei de cameră preliminară şi suma de 500 lei aferentă fazei de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei sentinţei penale. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatei şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 31.08.2026”, se arată în decizia Judecătoriei.

Astfel, judecătorul de caz a stabilit un termen de supraveghere de doi ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În această perioadă, Clotilde Armand trebuie să respecte mai multe obligații, printre care prezentarea la Serviciul de Probațiune București, primirea vizitelor consilierului de probațiune și anunțarea prealabilă a schimbării locuinței sau a locului de muncă.

Anchetatorii au acuzat oficialul în acest dosar că și-a majorat indemnizația după ce s-a numit manager într-un proiect finanțat din fonduri europene.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile.

Ce presupune amânarea aplicării pedepsei

Tipul de condamnare prin amânarea aplicării pedepsei presupune că pedeapsa în cauză nu intraă imediat în executare, ci are un termen de supraveghere de doi ani.Dacă persoana condamnată respectă obligațiile impuse de judecători și nu intervine o situație care să ducă la revocarea măsurii, pedeapsa se consideră ca fiind neexecutată.

În cazul încălcării obligațiilor impuse de instanță, amânarea poate fi revocată, ceea ce poate duce la aplicarea și executarea pedepsei.

Reacția lui Clotilde Armand. Se victimizează și dă vina pe PSD

Clotilde Armand a reacționat la sentința judecătorilor într-o postare pe Facebook și acuză „ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil”.