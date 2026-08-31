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Messi a anunțat că se retrage din naționala Argentinei

Melania Agiu
Messi a anunțat că se retrage din naționala Argentinei
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Într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, Lionel Messi și-a anunțat, luni, retragerea din naționala Argentinei, după aproape două decenii în care a doborât toate recordurile.

„După tot acest timp care a trecut de la finala Cupei Mondiale, după ce m-am gândit îndelung, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag de la națională”, a declarat căpitanul Argentinei.

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