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O femeie care a condus o delegație pentru canonizarea Papei Ioan Paul I a donat o icoană și o relicvă Bisericii Italiene din București

O femeie care a condus o delegație pentru canonizarea Papei Ioan Paul I a donat o icoană și o relicvă Bisericii Italiene din București
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O relicvă și o icoană a Papei Paul Ioan I au fost donate Bisericii Italiene din București în cadrul unei Liturghii solemne oficiate de Nunțiul Apostolic. În premieră istorică, donația a fost făcută de Stefania Falasca, femeia care a coordonat canonizarea celui care a fost Episcop al Romei pentru 33 de zile și al cărui nume real a fost Albino Luciani. 

Pe 30 august, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova a celebrat Sfânta Liturghie la Biserica Preasfântului Mântuitor din București.  Fundația „Ioan Paul I” de la Vatican a donat Bisericii Italiene o icoană și o relicvă a Fericitului Albino Luciani. Arhiepiscopul Giampiero Gloder a condus slujba în onoarea Papei. Sute de persoane au asistat la liturghie.

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Despre Papa Ioan Paul I, cunoscut ca „Papa cel Zâmbitor”

Albino Luciani, născut în 1912, la Canale d’Agordo, în Regatul Italiei, a fost fiul unui lucrător de origine elvețiană. În 1937, el a devenit profesor de teologie și vice-rector la seminarul Belluno. A fost hirotonit episcop al Vittorio Veneto în 1969, fiind apreciat pentru smerenie și bunătate. Î

În 1972, Papa Paul al VI-lea l-a numit Cardinal și Patriarh al Veneției. După moartea acestuia, cardinalul Luciani a fost ales papă în 1978, cu numele Ioan Paul, pentru a-i aduce omagiu Papei Ioan al XXIII-lea și predecesorului său. Cunoscut ca „Papa cel Zâmbitor”, a murit de la un atac de inimă pe 28 septembrie 1978, la 33 de zile de la alegerea sa.

De ce este propus pentru canonizare

Papa Ioan Paul I a fost beatificat, dar nu și canonizat. Arhiepiscopul Giampiero Gloder din Veneto a evocat emoția din seara alegerii Papei Ioan Paul I. El a adus în discuție trei teme în urma întâlnirilor sale: iubirea, credința și speranța.

„Fericitul Papă Ioan Paul I a avut o inimă mare, capabil de a oferi atenție, un zâmbet și un gest de iubire fiecărei persoane pe care o întâlnea, cu o deschidere generoasă față de ceilalți, în special față de acea parte a Poporului lui Dumnezeu pe care Domnul i-o încredințase. Într-o lume ca a noastră, în care interesele personale, setea de putere și dominație, conflictul și divizarea par să caracterizeze relațiile dintre indivizi și dintre state, mărturia iubirii concrete a Fericitului Ioan Paul I este, de asemenea, un îndemn pentru noi de a fi mereu instrumente de reconciliere, comuniune și iubire”. 

O femeie face parte din delegația pentru cauza canonizării celui care a fost papă timp de 33 de zile

Delegația Fundației „Ioan Paul I” a fost alcătuită din vicepreședinta Stefania Falasca, cea care susține cauza canonizării papei, Lina Petri, membră a Fundației și nepoată a Papei, și Gloria Concordia, colaboratoare a fundației, potrivit Vatican News.

Printre cei prezenți au fost și ambasadorul Italiei în România, Laura Aghilarre; președinta Acțiunii Catolice din România, Codruța Fernea; reprezentanți ai diverselor asociații laice din Arhidieceza de București; precum și Ambasadorul Ordinului Suveran Militar de Malta la București, Roberto Musneci. Asociația română „Papa Luciani” a fost reprezentată de președinta sa, Cristina Grigore, și de secretarul Daniel-Marius Filip.

Icoana Fericitului Ioan Paul I a fost așezată pe altar și binecuvântată de Nunțiul Apostolic Gloder. Va rămâne expusă pe parcursul întregii săptămâni în Biserica Preasfântului Mântuitor. Va fi amplasată lângă icoana Sfântului Ioan Paul al II-lea. La finalul celebrării euharistice, Stefania Falasca i-a înmânat preotului paroh al Bisericii Italiene o relicvă „ex indumentis” (o bucățică din hainele purtate) a Fericitului Ioan Paul I, însoțită de decretul care atestă autenticitatea acesteia.

Sursa Foto: Vatican News

Stefania Falasca, Facebook

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