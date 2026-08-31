Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului

O navă de tip cargo sub pavilion panamez s-a lovit de pontoanele din Portul Tulcea și de mai mutle ambarcațiuni acostate în zonă. Mai multe persoane au asistat stupefiate la eveniment și, pe filmări, se aud exclamații surprinse: „L-a luat, a luat pontonul, gata! / „Vai mamă”.

Incidentul s-a produs la pontonul Navrom, conform ziaruldetulcea.ro

În imagini se pot observa mai multe persoane, adulți și copii, care asistă la impact, de pe faleză. Uriașa navă cargo se lovește de mai multe ambarcațiuni și rade mai multe pontoane.

„Văleu, pfai mamă”, se aude pe înregistrări.

Nu au fost înregistrate victime și în acest moment autoritățile nu au mai multe detalii. Gândul a încercat să ia legătura cu Autoritatea Navală.

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