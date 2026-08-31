Prima pagină » Actualitate » Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie

Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul demis, Ilie Bolojan, a transmis în timpul vizitei în județul Mureș că centrala de la Iernut ar urma să intre în probe începând din această iarnă și să funcționeze la capacitate în primul trimestru al anului viitor.

Centrala nouă pe gaze de 430 MW de la Iernut, considerată unul dintre proiectele strategice pentru Sistemul Energetic Național, este în lucru de aproximativ un deceniu și a trecut prin două contracte reziliate.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ilie Bolojan a spus că centrala este strategică pentru România deoarece trebuie să înlocuiască grupurile pe cărbuni și pentru că în Sistemul Energetic Național al României există un deficit de producție de energie în centrul și vestul țării.

„Este un obiectiv important pe care-l gestionează tot Romgaz și, așa cum știți, este una din centralele strategice pentru România, pe de-o parte, pentru că ea trebuia să înlocuiască încă de anii trecuți grupurile pe cărbune, pe de altă parte, pentru că în Sistemul Energetic Național al României există un deficit de producție de energie în centru și vestul României și avem un surplus de energie în sud-estul României, în zona Dobrogea”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: „Centrala are rol strategic de echilibrare a Sistemului Energetic Național”

Potrivit premierului, centrala de la Iernut ar urma să contribuie la echilibrarea sistemului energetic și la diminuarea presiunii asupra infrastructurii de transport a electricității.

„Această centrală ar urma să funcționeze cu rol strategic de echilibrare a Sistemului Energetic Național și să reducă presiunea pe rețelele Transelectrica pe relația est-vest. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în acești ani, știți foarte bine că de 10 ani de zile se lucrează acolo și sunt două contracte care au fost reziliate”.

Peste 30 de contracte au fost încheiate cu subcontractorii

După ce proiectul a ajuns la un stadiu de aproximativ 90%, Romgaz a preluat administrarea directă a acestuia. Una dintre principalele dificultăți a fost refacerea relațiilor contractuale cu subcontractorii fostului constructor spaniol, intrat în faliment.

„Din discuția cu echipele care conduc această centrală în plan local, suntem în situația în care cea mai mare parte a contractelor, peste 30 de contracte, au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect și care a fost preluat de către Romgaz în administrare directă după ce a fost realizat într-o proporție de 90%”, a spus Bolojan.

Bolojan a precizat că o parte dintre subcontractori se află deja pe șantier, iar din a doua jumătate a lunii septembrie ar trebui să fie operaționale toate contractele necesare pentru accelerarea lucrărilor.

Centrala de la Iernut ar urma să intre în probe din această iarnă

Ținta prezentată de conducerea proiectului este ca lucrările să avanseze până la sfârșitul anului, astfel încât centrala să poată trece ulterior la etapa testelor. Bolojan a explicat că se va lucra până la sfârșitul acestui an astfel încât centrala să fie în faza de operare. Potrivit acestuia, centrala ar urma să intre în probe din iarna și să funcționeze la capacitate în primul trimestru al anului viitor.

„Asta înseamnă că se va lucra până la sfârșitul acestui an, termen pe care echipa de aici l-a asumat, în așa fel încât de la sfârșitul anului, practic, centrala să fie în fază de operare. Asta înseamnă că vor intra în probe începând din iarnă și din nou, în primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie”.

Premierul demis a legat investiția de la Iernut și de perspectiva reluării producției la Azomureș, susținând că energia și producția de îngrășăminte reprezintă doi piloni importanți pentru economia județului Mureș.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
18:23
De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
ULTIMA ORĂ Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
18:15
Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
VIDEO Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
18:08
Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
VIDEO Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook
17:57
Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook
ACTUALITATE Bărbat suspectat că a furat 5.500 de euro din casa unui pensionar, recunoscut și imobilizat în Capitală de doi polițiști aflați în timpul liber
17:36
Bărbat suspectat că a furat 5.500 de euro din casa unui pensionar, recunoscut și imobilizat în Capitală de doi polițiști aflați în timpul liber
REACȚIE Alexandru Nazare avertizează că problema deficitului nu este rezolvată, deși acesta a coborât la 2,34% din PIB. România rămâne sub presiunea agenției de rating S&P
17:22
Alexandru Nazare avertizează că problema deficitului nu este rezolvată, deși acesta a coborât la 2,34% din PIB. România rămâne sub presiunea agenției de rating S&P
Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Cât mai îndurăm criza? Un economist de la UBB Cluj spune cât mai avem de îndurat
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Click
Un român de 24 de ani și-a cumpărat un apartament cu credit și l-a renovat singur de la zero: „De şapte luni lucrez la casa mea”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Ce se întâmplă doctore
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Ce nu este deontologic să se întâmple atunci când mergi la psiholog? Unde se termină terapia și începe abuzul
CULTURĂ Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
18:23
Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
RĂZBOI Trump spune despre liderii Iranului că „sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi” și susține că războiul se va încheia cu victoria Americii
18:13
Trump spune despre liderii Iranului că „sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi” și susține că războiul se va încheia cu victoria Americii
FLASH NEWS Prim-ministrul Indiei s-a întâlnit cu Putin la summitul OCS din Kârgâzstan și s-a oferit să ajute la oprirea războiului din Ucraina. Ce i-a transmis președintele rus
18:02
Prim-ministrul Indiei s-a întâlnit cu Putin la summitul OCS din Kârgâzstan și s-a oferit să ajute la oprirea războiului din Ucraina. Ce i-a transmis președintele rus
DIVERTISMENT Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
18:01
Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
FLASH NEWS Summitul OCS din Kârgâzstan: Ce pregătesc marile puteri asiatice. Putin și președintele Iranului, prima întâlnire de la începutul războiului americano-israelian
17:35
Summitul OCS din Kârgâzstan: Ce pregătesc marile puteri asiatice. Putin și președintele Iranului, prima întâlnire de la începutul războiului americano-israelian
EXCLUSIV Pe 1 septembrie începe noua sesiune parlamentară. Se aleg noii lideri de grup, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii
17:17
Pe 1 septembrie începe noua sesiune parlamentară. Se aleg noii lideri de grup, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe