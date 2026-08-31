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Suedia cumpără patru fregate de război din Franța, într-un contract de 4 miliarde de dolari

Suedia cumpără patru fregate de război din Franța, într-un contract de 4 miliarde de dolari
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Suedia a semnat luni contractul pentru achiziția a patru fregate militare construite de compania franceză Naval Group, într-un acord în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari. Ceremonia de semnare a avut loc la Stockholm, în prezența președintelui Franței, Emmanuel Macron, și a premierului suedez, Ulf Kristersson, informează Reuters.

Acordul a fost anunțat de autoritățile suedeze în luna mai și reprezintă una dintre cele mai importante investiții realizate de Stockholm pentru consolidarea capacităților militare. Noile nave vor tripla capacitatea de apărare aeriană a marinei suedeze, într-un moment în care securitatea regiunii Mării Baltice a devenit o prioritate pentru statele nordice.

Prima dintre cele patru fregate este programată să fie livrată în anul 2030. Navele vor fi cele mai mari din dotarea Marinei suedeze, ceea ce marchează o schimbare importantă în strategia militară a țării.

Suedia își consolidează armata după aderarea la NATO

Suedia, cel mai nou membru al NATO, își accelerează procesul de modernizare și extindere a forțelor armate pe fondul deteriorării situației de securitate din Europa, în special după invazia Rusiei în Ucraina.

Achiziția fregatelor vine în contextul în care statele europene își intensifică eforturile pentru dezvoltarea propriilor capacități de apărare și reducerea dependenței de echipamente militare și garanții de securitate oferite de Statele Unite.

Franța și Suedia își consolidează cooperarea militară

Contractul marchează și aprofundarea relațiilor de apărare dintre Franța și Suedia. Cele două state urmăresc dezvoltarea cooperării militare europene și susțin ideea unei industrii de apărare europene mai autonome.

Pentru Stockholm, noile fregate sunt importante în special în contextul securității din Marea Baltică, unde tensiunile regionale au crescut în ultimii ani. Navele vor contribui la consolidarea apărării aeriene și a capacității marinei suedeze de a răspunde unor eventuale amenințări.

Acordul cu Naval Group reprezintă, totodată, un pas important pentru Franța în extinderea cooperării sale militare cu statele europene. Contractul vine într-un moment în care guvernele de pe continent își reevaluează strategiile de apărare și încearcă să își consolideze capacitatea de a acționa independent în cazul unor crize de securitate.

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