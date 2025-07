Un actor care a apelat la o metodă neobișnuită pentru a-și curăța SÂNGELE de microplastice atrage atenția privind impactul poluării asupra sănătății

Un actor britanic, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Lord of the Rings”, „Troy”, „Pirates of the Caribbean” și „Kingdom of Heaven”, a stârnit controverse în domeniul medical.

Bărbatul în vârstă de 48 ani a atras atenția privind impactul poluării asupra organismului uman. Între 1950 și 2017, se estimează că au fost produse 9,2 miliarde de tone metrice de plastic.

Omenirea este în epoca plasticului

Microplasticele, prezente în aer, apă și sol, ajung în alimente și în țesuturile umane. Pe termen lung, acestea ar putea cauza cancer, deși majoritatea medicilor susțin că în 70 ani, încă nu sunt studii clare care să indice ce efecte ar putea avea microplasticele asupra corpului uman.

Sunt invizibile cu ochiul liber, dar sunt omniprezente, fiind fragmente de plastic mai mici de 5 mm, de mărimea unei celule sanguine.

Microplasticele pot ajunge în sânge prin utilizarea produselor cosmetice, dar se regăsesc și în mâncarea împachetată cu cu ambalaj din plastic, precum și în apa îmbuteliată. Profesoara Tamara Galloway, care lucrează ca ecotoxicolog la Universitatea din Exeter, a declarat pentru The Times:

„Ne-am ales cu toții plini cu microplastice în corpurile noastre. Nu știn încă efectele asupra sănătății umane”.

Orlando Bloom a apelat la afereză

Un adult ingerează zilnic aproximativ 883 de particule de microplastic, care poate duce la inflamații, afecțiuni cardiovasculare, deteriorarea ADN-ului și la cancer.

Orlando Bloom undergoes £10k treatment to remove microplastics and toxic chemicals from his blood https://t.co/a81cRmcHXh — Zicutake USA Comment (@Zicutake) June 10, 2025



Orlando Bloom este actorul care a apelat la o procedură controversată pentru a-și „purifica” sângele, potrivit Science Alert.

Potrivit Yahoo, actorul a cheltuit 10.000 de dolari pentru a-și „curăța” sângele de chimicalele toxice. Reprezentanții clinicii susțin că procedura poate elimina 90-99% din microplasticele din sânge.

Procedura se numește afereză, o metodă de detoxifiere care încă nu este susținută științific de lumea academică ca o soluție. Afereza este utilizată pentru tratarea de boli autoimune și afecțiuni ale sângelui cu număr anormal de celule sau proteine.

Procedura presupune extragerea sângelui. Sângele este filtrat pentru a fi eliminate componentele specifice și este reintrodus în organism.

Nu există soluții medicale „magice”, doar metode de precauție

Din păcate, medicii atrag atenția că afereza implică aparate cu componente din plastic, iar acestea se degradează în timp. Chiar și pe durata procedurii, pacienții sunt expuși la microplastice pe durata tratamentului.

Din păcate, nu există tehnologii medicale care să filtreze sângele. Medicii recomandă utilizarea mai rară a ambalajelor de unică folosință, evitarea încălzirii alimentelor în recipiente din plastic, purtarea hainelor din fibre naturale și utilizarea mai redusă a produselor de consum din materiale plastice, precum cosmeticele care conțin microgranule. Chiar și guma de mestecat poate conține sute de mii de microplastice.

Sursa Foto: Profimedia | Shutterstock

