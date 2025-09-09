Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „În cazul unui SRL, activitatea poate fi desfășurată prin administratori”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a explicat cum se desfășoară activitatea în cazul unui SRL. De asemenea, a explicat cât plătește un antreprenor care are o firmă cu o cifră de afaceri de 200.000 de lei. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

„Am observat ce se întâmplă în cazul unui PFA, acum îți propun să defalcăm și scenariul pentru un SRL care are aceleași elemente financiare. Și vorbim, aici, despre venituri de 200.000 de lei pe an”, a precizat Adrian Artene.

Dacă ai SRL, activitatea poate fi desfășurată prin administratori

Alexandru Chirilă explică care ar fi profitul unui SRL, pornind de la o cifră de afaceri de 200.000 de lei.

„În cazul unui SRL, activitatea poate fi desfășurată prin administratori. Nu e neapărat nevoie să fiu angajat. În cazul specific, avem impozit de 1% pe cifra de afaceri, dividende de 16%. Să nu uităm de la primul exemplu că avem niște cheltuieli de 40.000 de lei.

Impozitul ar fi de 1% din 200.000 de lei, adică 2.000 de lei. Din cei 200.000 de lei cifră de afaceri aș scădea 40.000 de lei cheltuielile și 2.000 de lei impozitul. Ar rămâne 158.000 de lei. Ăsta ar fi profitul, după ce aș plăti toate impozitele și cheltuielile”, a precizat Alexandru Chirilă.

„Buzunarul firmei = buzunarul antreprenorului”, confuzie des întâlnită printre antreprenori

„Există o confuzie des făcută de către antreprenori. Buzunarul firmei egal buzunarul antreprenorului. Este fals și o greșeală de management financiar al afacerii. Buzunarul firmei e buzunarul firmei. Buzunarul antreprenorului e buzunarul antreprenorului.

Dacă eu vreau să mut bani din buzunarul firmei în buzunarul antreprenorului, o fac sub formă de dividende, iar transferul acesta de proprietate asupra banilor se impozitează cu 16%. Asta înseamnă că din cei 158.000 plătesc 16% impozit pe dividende, rezultând un impozit de 25.280 de lei. Total povară fiscală, 27.280 de lei, efectiv 17% din profit”, a spus Alexandru Chirilă.

Emisiunea „Pastila Financiară by Mediafax” poate fi urmărită săptămânal, în fiecare marți dimineață, de la ora 08:00, pe mediafax.ro și gandul.ro.

Autorul recomandă:

Ce înseamnă pentru familii creșterea TVA-ului la 21%. Alexandru Chirilă explică impactul real la raft

Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli”