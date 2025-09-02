Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a explicat de ce este important un management eficient de venituri și cheltuieli. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

Alexandru Chirilă a explicat motivul pentru care este necesar un management eficient de venituri și cheltuieli.

„E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli. Pentru că fără el nu vom putea avea predictibilitate pe un buget în care să nu ne înglodăm în datorii. Ideea este că un management de venituri și cheltuieli eficient ne va salva de faliment personal. Secretul în managementul banilor nu vine doar în venituri mari. Sunt extrem de mulți foști sportivi care au avut venituri foarte mari și au ajuns în faliment personal”, a precizat Alexandru Chirilă.

Alexandru Chirilă: „Povestea e complicată în zona pensionarilor, pentru că, de fapt, aici nu mai avem o capacitate de muncă”

„Cum să se comporte un pensionar care, de pildă, are o pensie de 3.500 lei?”, a întrebat Adrian Artene.

„Povestea e complicată în zona pensionarilor, pentru că, de fapt, aici nu mai avem o capacitate de muncă. Nu mai avem capacitate de creștere a veniturilor și, din păcate, doar prin a tăia de pe unde putem este soluția. Din fericire, generațiile de 20, 30, 40 de ani, până în 50 de ani, încă pot să își preia control asupra viitorului lor financiar. Din păcate, pensionarii nu mai pot să mențină creșterea veniturilor… Creșterea de taxe, impozite, accize, TVA, inflație. Nu au de unde”, a mai spus CEO Profit Point.

„Ca drum de supraviețuire ar fi, într-adevăr, reducere cheltuielilor, dar sunt zone pe care chiar nu le pot aborda din această perspectivă a reducerii cheltuielilor. Medicamentele… e zonă care nu poate fi exploatată ca reducere. Utilitățile sunt fixe. Să renunțe la presă, la cărți, la servicii?”, a precizat Adrian Artene.

Pensionarii plătesc 10% pentru CASS, dacă depășesc pensia de 3.000 de lei

„De fapt, cred că antrenamentul acesta al creierului îi păstrează verzi și le păstrează creierul în așa fel încât să poată fi autonomi și funcționali. Asta mi se pare că este categoria care are nevoie de ajutor. Și faptul că statul a început să intre, să plătească CASS de 10% pe sumele care depășesc 3.000 de lei, mie aici mi se par anumite nedreptăți.

Practic, trebuie să știm că de la 1 august, pensionarii care au pensii nete de peste 3.000 de lei, pe diferența care depășește 3.000 de lei, avem un CASS de 10% pe diferență. Asta înseamnă că dacă tu ai o pensie de 3.500 de lei, pe diferența de 500 de lei plătești 10%”, a mai precizat Alexandru Chirilă.

