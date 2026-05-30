Economia Republicii Moldova va crește, dar cu un cost. Anca Dragu avertizează asupra inflației: "Rămâne o provocare majoră"
Economia Republicii Moldova ar urma să înregistreze o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă inflația va continua să reprezinte o provocare majoră, pe fondul scumpirilor la energie și petrol. Estimările au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unei conferințe dedicate sectorului financiar și bancar.

Republica Moldova continuă procesul de integrare financiară europeană

Anca Dragu a transmis că Republica Moldova face pași importanți în modernizarea sistemului financiar, prin integrarea în Zona Unică de Plăți în Euro, dezvoltarea sistemului MIA Plăți Instant și alinierea la standardele europene de supraveghere și reglementare.

„Republica Moldova demonstrează că stabilitatea financiară, reformele și integrarea europeană produc rezultate concrete pentru cetățeni, companii și economie. Pentru Banca Națională a Moldovei, prioritatea rămâne consolidarea unui sector financiar sigur, modern și conectat la arhitectura europeană, prin alinierea la standardele, practicile și legislația Uniunii Europene. În acest parcurs, cooperarea cu instituțiile din România și dialogul profesional regional au un rol important în consolidarea poziției Republicii Moldova în spațiul financiar european”, a subliniat Dragu.

Inflația ar putea ajunge la peste 8% în 2026

Șefa BNM a avertizat că inflația medie ar putea urca anul viitor la aproximativ 8,1%, semnificativ peste estimările inițiale, în contextul noilor tensiuni geopolitice și al creșterii prețurilor la resursele energetice.

Potrivit acesteia, Banca Națională a Moldovei redusese treptat rata de politică monetară până la 5% în vara anului 2025, însă evoluțiile externe au schimbat perspectivele economice.

Anca Dragu a explicat că accelerarea inflației în lunile martie și aprilie a determinat banca centrală să reacționeze prin majorarea ratei de politică monetară la 6,5%.

„Începerea noului şoc în ceea ce priveşte preţurile la energie şi la petrol ne găseşte în coridorul de ţintire a inflaţiei, cu o rată de politică monetară de 5%. Din păcate, vedem în martie şi în aprilie că inflaţia accelerează din această presiune externă, cum spuneaţi, factori pe care nu prea avem cum să îi controlăm, astfel încât inflaţia în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce şi la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază în economie este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflaţiei pentru 2026 ar putea fi undeva la puţin peste 8%, respectiv 8,1%, o creştere semnificativă faţă de prognoza iniţială, înainte de conflictul din Iran, de aproximativ 4,7%”, a afirmat Anca Dragu.

